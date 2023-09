Debut jocuri în Seria Nord

După ce finele săptămânii precedente a adus debutul sezonului 2023/2024 în Seria Sud a Ligii 4 din Maramureș, în acest sfârșit de săptămână încep confruntările și în Seria Nord.

În competiție participă șapte echipe: AS Remeți, ACS Salina Ocna Șugatag, Zorile Moisei, ACS Recolta Săliștea de Sus, AS Iza Dragomirești, CSO Bradul Vișeu de Sus și CS Plimob Sighetu Marmației. Cele trei meciuri din etapa 1 se joacă duminică, 17 septembrie, de la ora 17, după cum urmează: Remeți vs Ocna Șugatag (teren: Remeți), Moisei vs Săliștea de Sus (teren: Moisei), Dragomirești vs Vișeu de Sus (teren: Dragomirești). Sighetu Marmației stă.