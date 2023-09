În jur de 100 de angajați ai DGASPC Maramureș au protestat la Prefectură

„Nu am venit ca să vă colindăm, pentru că nu este încă momentul, ci am venit pentru că avem o supărare”, așa a fost cuvântul adresat autorită­ților județene de liderul Cartel Alfa Maramureș, Florin Hossu, în debutul acțiunii de pichetare de la Prefectura Maramureș. Și pentru ca supărarea celor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș (DGASPC) să fie și mai mult pusă în valoare, protestul a început cu o dedicație muzicală pentru conducerea Prefecturii și pentru șeful administrației maramureșene. „Bună țară, rea croială/ Mama ei de rânduială/Ăia hoți, ăștia hoți/Mama lor la toți”, a răsunat din boxa amplasată în fața Palatului Administrativ din Baia Mare.

În jur de 100 de angajați ai Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș s-au strâns ieri, 19 septembrie, în fața Prefecturii Maramureș pentru a protesta față de nepunerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile ce vizează acordarea unor sporuri salariale. Pe de altă parte, sindicaliștii cer „exceptarea asistenței sociale de la prevederile privind desființarea posturilor vacante prevăzută în Ordonanța Austerității vehiculată pe surse în spațiul public (neexceptarea va conduce la colaps în asigurarea serviciilor sociale adresare copiilor/tinerilor/vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități, inclusiv în serviciile de îngrijire la domiciliu – asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanelor cu dizabilități grave și asistent personal profesionist)”.

„Noi, lucrătorii din cadrul DGASPC Maramureș, ne facem datoria față de copiii care au fost lăsați pe drumuri, față de copiii cu dizabilități. Nu vă cerem decât să respectați legea. Avem două hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Nu am venit să cerșim, noi muncim pentru acești bani. Vă luați indemnizațiile conform legii? Vi le luați, nu mă interesează valoric cât este indemnizația voastră. Ne interesează ca și oamenii din DGASPC să își ia banii conform legii. Ne interesează ordonanța de urgență pregătită pentru a face o repetare a ce s-a întâmplat în 2011 când s-au tăiat 25% din salariile lucrătorilor. Ne interesează locul nostru de muncă. Ne facem datoria, dvs aveți obligația morală și instituțională să vă faceți datoria și să puneți în plată hotărârile judecătorești”, a spus președintele Cartel Alfa Maramureș, Florin Hossu.

El a mai făcut apel la autoritățile județene să aibă grijă de oamenii din sistem, deoarece cu greu se găsesc profesioniști și angajați cu experiență.

„În fața dvs se află oameni onorabili, nu îi pierdeți. Sunt profesioniști. Dacă din această clădire dispare 1 sau 2 angajați, nu se simte, dar dacă din DGASPC pleacă oameni, imediat se va simți acest lucru și va fi greu de găsit alți profesioniști”, a adăugat Florin Hossu.

Protestatarii spun că nu vor altceva decât să le fie respectate drepturile. Ei au arătat că pun mult suflet în ceea ce fac. De cele mai multe ori, asistenții maternali rămân părinți pentru copiii ce pleacă din sistem, pentru că împlinesc vârsta majoratului. Cu toate acestea, ei continuă să se îngrijească de copiii pe care i-au avut în asistență maternală.

Impresii de la asistenții maternali

Liliana Isac este asistent maternal din 2002. A avut în grijă un băiat din Sighetu Marmației, iar acum copilului pe care îl are în asistență maternală a împlinit 17 ani. „Noi suntem plătiți 8 ore pe zi și lucrăm 24 de ore din 24, sâmbăta și duminica noi nu suntem plătiți. Ca să fii asistent maternal trebuie să fii născut pentru așa ceva, să ai răbdare, să te cobori la nivelul copiilor, să îi înțelegi, toți copiii din sistem au un trecut tumultuos care o să îi urmărească toată viața. Sunt asistent maternal din 2002. Am avut un copil de 3 ani din Sighetu Marmației. Anul trecut a ieșit din sistem. După ce a plecat, l-am adunat de câteva ori de pe stradă, l-am angajat. Acum am al doilea băiat, l-am adus de la vârsta de 13 ani. Acum are 17 ani, la anul va ieși din sistem. Îl vom ajuta, are nevoie de operație la mână dreapta. Rămân mamă pentru acești copii, e dureros pentru că sistemul nu ne ajută. Eu am după 30 de ani de muncă un salariu de 2.300 lei. Noi facem acest lucru ca să ajutăm un suflet”, a punctat Liliana Isac.

La rândul său, Sorin Oiegaș e asistent maternal de 19 ani. A avut împreună cu soția 10 copii în asistență maternală. Acum au 4 copii în asistență maternală, au adoptat 2 fete, dar sunt și părinți naturali pentru doi copii care acum sunt mari și sunt la casa lor.

„Am venit pentru a ne cere drepturile. Sunt câteva hotărâri care trebuie puse în aplicare. Sunt mulți asistenți personali, maternali care nu și-au primit drepturile. Dacă în cazul nostru, instanța ne-ar obliga la plată, am merge să plătim datoria. Se strică bani pentru borduri, parcuri sau alte lucruri și pentru copii și bătrâni nu sunt bani. Prioritate sunt copiii, bătrânii, cei din asistență. Noi avem un program de 24 de ore din 24. Avem copii în plasament, copii adoptați, măcar să primim banii ce ni se cuvin, salariile. Până la urmă trebuie să avem și un venit stabil. Considerăm că îi punem pe drumul cel bun. Îi pregătim pentru viață. Acum avem 4 copii în asistență, 4 fete, din care 3 fete am luat în asistență maternală de când aveau câteva zile, după ce au fost abandonate de mama lor. Acum una din fete are 16 ani, iar celelalte 3 surori sunt la grădiniță, în grupa pregătitoare, la școală”, a punctat Sorin Oiegaș.

În timpul protestului, liderul Cartel Alfa Maramureș a fost chemat la discuții de prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder. La dialog a participat și unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean Maramureș, Radu Trufan.

Sindicaliștii au decis să aștepte până în data de 10 octombrie, când e zi de salariu, să vadă dacă li se alocă o parte dintre drepturile câștigate în instanță, acestea urmând să fie achitate eșalonat, pe o perioadă de 5 ani. Dacă nu sunt plătite în octombrie, odată cu drepturile salariale pe luna septembrie, sindicaliștii sunt deciși să recurgă la executarea conturilor instituției.