Două poduri noi pe raza comunei Poienile de sub Munte

Administraţia publică locală a comunei Poienile de sub Munte are culoarul deschis pentru construirea a două poduri peste râul Ruscova. Acestea vor facilita accesul cetăţenilor de o parte şi alta a apei.

„Am semnat la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, alături de domnul ministru Adrian-Ioan Veştea, contractul de finanțare pentru proiectul «Construire poduri în comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș». Proiectul, finanțat din bugetul de stat prin Programul Național de Investiții (PNI), are o valoare totală de 9.639.954 lei, din care 493.715 cu TVA este cofinanţare din bugetul local, și prevede construirea a două poduri noi în comuna Poienile de sub Munte peste râul Ruscova şi a unui zid de apărare în zona pieței Torhovița, malul stâng, de peste 150 de metri. Proiectul tehnic este finalizat, avizele toate obținute, iar de săptămâna viitoare vom demara licitația pentru execuția acestui proiect. Sunt foarte mulțumit că acest proiect a fost finanțat și este de mare ajutor pentru locuitorii comunei noastre”, a spus Alexa Chifa, primar în Poienile de sub Munte.