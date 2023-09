Gala Tezaure Umane Vii 2023, în Baia Mare

Teatrul Municipal Baia Mare a găzduit joi, 21 septembrie, Gala Tezaure Umane Vii. Scopul evenimentului a fost acela de a-i celebra și premia pe cei care au obținut titlul de Tezaure Umane Vii în 2023 și care țin în viață creația românească tradițională. Ministerul Culturii a acordat în acest an 12 titluri onorifice.

Din Maramureş, morarul Dumitru (Dănilă) Mecleş a fost declarat Tezaur Uman Viu, fiind cel de-al cincilea maramureşean căruia i s-a acordat, până acum, acest titlu onorific.

La eveniment a fost prezent şi un reprezentant al Ministerului Culturii care derulează acest program. Secretarul de stat, Diana Paciuna a vorbit despre programul Tezaure Umane Vii, derulat în România din 2010.

„Este un moment foarte emoţionant pentru mine. Cei premiaţi vor fi, de azi, păstrătorii oficiali ai tradiţiei româneşti. Acest proiect, Tezaure Umane Vii a început în ţara noastră în 2010 când a fost derulat sub auspiciile UNESCO. S-a bucurat de-a lungul timpului de un interes deosebit, devenind chiar un program strategic al Ministerului Culturii dedicat recunoaşterii şi promovării creatorilor şi purtătorilor de valoare tradiţională. Este o mândrie pentru Ministerul Culturii şi este o realizare pentru întregul domeniu cultural, faptul că în acest moment România are înscrise în lista reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii, un număr de 9 elemente, adevărate repere ale identităţii culturale româneşti: Mărţişorul, Arta cămăşii cu altiţă, colindatul de ceată bărbătească etc. Trei din aceste elemente cum sunt doina, tehnicile tradiţionale de realizare a scoarţei, jocul fecioresc au comunităţi reprezentative în Maramureş. Acestora li se alătură şi binecunoscutele Biserici de lemn incluse în 1999 în lista UNESCO. Menţinerea vie a spiritualităţii româneşti rămâne o sarcină dificilă pentru noi în actuala societate contemporană. Dar trebuie să facem eforturi pentru a ne păstra identitatea culturală”, a punctat secretarul de stat în Ministerul Culturii, Diana Paciuna.

Evenimentul a fost moderat de preşedintele Comisiei pentru Salv­gardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Gabriela Nedelcu Păsărin.

„Este o bucurie să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Sunt multe nume care ar merita să primească acest titlu de Tezaur Uman Viu. Este extrem de dificil să primeşti propunerile, să constaţi cât de solid e întocmit dosarul…Recunoaşterea naţională este implicit o recunoaştere acasă şi cel mai greu e să fii recunoscut la tine acasă. Anul trecut ne-a găzduit Consiliul Judeţean Argeş şi atunci i-am sărbătorit pe cei care au primit acest titlu în anii 2020, 2021 şi 2022”, a precizat Gabriela Nedelcu Păsărin.

În cadrul galei, titlul de Tezaur Uman Viu i s-a acordat şi unui maramureşean: Dumitru Mecleş, numit în referatul de specialitate „morarul de la izvoarele Izei şi apele lui fermecate”.

„Sunt a treia generaţie: bunicul, tata şi eu. Am trei mecanisme. Toate funcţionează cu puterea apei. Zilnic îmi deschid uşa zeci de turişti, inclusiv de peste hotare. Mi-a făcut mare surpriză când a venit ambasadorul Americii şi care mi-a transmis prin ghid să duc mai departe tradiţia. Mi-a dat mult curaj. Nu mă las până mor. Cât pot îmi învăţ şi familia, copiii. Maramureşul e cunoscut prin această moară”, a adăugat Dumitru Mecleş.

Celelalte persoane care au primit titlul de Tezaur Uman Viu sunt: Petruț Chirteș (Mureș), domeniul: prelucrarea lemnului; Elena Ciocoiu (Iași), domeniul: port, producerea îmbrăcăminții; Constantin Ciubotă­rița (Botoșani), domeniul: prelucrarea pieilor și blănurilor – argăsit, cojocărit, curelărit; Simion Drînda (Cluj), domeniul: prelucrarea metalelor-fierărit; Emilia Zamfira Grosoș (Satu Mare), domeniul: port, producerea îmbrăcăminții, podoabe; Marilena Iosifaru (Argeș), domeniul: alte elemente de PCI – Universul copilăriei; Gheorghe Olteanu (Iași), domeniul: spiritualitate – activități ludice; Francisc Vasile Rîza (Mureș), domeniul: spiritualitate – cântăreț de muzică instrumentală la vioară; (8/7), Moise Țeavă (Prahova), domeniul: spiritualitate – cântăreț (neprofesionist) de muzică instrumentală (individual); Ileana Țîrliman (Botoșani), domeniul: prelucrarea fibrelor și firelor textile: in, cânepă, bumbac, lână; Constantin Vasile (Ar­geș), domeniul: spiritualitate – cântăreț (neprofesionist) de muzică vocală și instrumentală.