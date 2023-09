Pregătiri intense pentru participarea Adinei Kofă la Miss Tourism World

Încă o lună mai are la dispoziție frumoasa borșeancă Adina Kofă pentru a se pregăti în vederea participării la una dintre cele mai importante competiții din lume, dedicate frumuseții: Miss Tourism World.

Concursul are și „o dimensiune multiculturală” după cum a precizat chiar Adina Kofă. Tânăra spune că își dorește să facă cunoscut Maramureșul în fața străinilor și să îi convingă de unicitatea ținutului de unde provine.

Adina Kofă, în vârstă de 27 de ani, va reprezenta România la Miss Tourism World, competiție care va avea loc în perioada 1-19 noiembrie în China, provincia Fujian, orașul Jinjiang. Borșeanca a câștigat titlul de Miss Tourism România în 2021.

„Una dintre preocupările actuale este legată de pregătirea pentru probele concursului, printre care și cea legată de abilită­țile artistice și tehnica discursului.

Plec cu gândul să dau totul și apoi încă puțin! Maramureșul se va face cunoscut spațiului cultural internațional”, a punctat Adina Kofă.

Tânăra care lucrează în sistemul medical a mai arătat că șansa ei de a participa la acest concurs este o oportunitate de a promova Maramureșul.

„Cred că simpla participare la un eveniment de anvergură este o oportunitate de a promova portul, valorile țării noastre. Evenimentul este organizat de personalități din lumea modellingului și a industriei Beauty, dar are și o dimensiune multiculturală. Evenimentul va avea loc în China, orașul Jing­jiang, provincia Fujian”, a adăugat Adina Kofă.

Adina Kofă nu este numai frumoasă, ci și deșteaptă. Pe lângă titlul de Miss, Adina Kofă este viitor pilot, actual asistent medical și specialist în intervenții.