O nouă etapă în fotbalul județean se va disputa sâmbătă și duminică, meciurile urmând să debuteze la ore diferite, chiar dacă ora oficială este 17.

În Seria Sud a Ligii 4 se vor desfășura jocurile din cadrul etapei 3, serie care are în acest moment trei echipe cu punctaj maxim – Bradul Groșii Țibleșului, Progresul Șomcuta Mare și Academica Recea, ultimele două confruntându-se chiar în această rundă.

În Seria Nord din același eșalon sunt programate jocuri din etapa secundă, după runda inaugurală jumătate dintre echipele participante debutând cu dreptul.

În etapa 4 a Seriei 1 din Liga 5 liderul Rapid Satu Nou de Sus va juca acasă cu Viitorul Copalnic Mănăștur, iar contracandidata Gloria Culcea, ambele cu 9 puncte, se va deplasa la Fulgerul Lăschia.

Seria 2 este extrem de echilibrată după cele trei runde, patru dintre combatante regăsindu-se cu același număr de puncte – 9. Și absolut toate urmează să joace în etapa 4 în deplasare. Oare vor confirma forma excelentă și după această rundă?

Liga 4. Seria Sud, etapa 3

• Duminică, 24 septembrie, ora 17: Gloria Tăuții Măgherăuș – AFC Atletic Lăpuș; Bradul Groșii Țibleșului – CSO Minerul Baia Sprie; Progresul Șomcuta Mare – CS Academica Recea; CS Fărcașa – FC Lăpușul Târgu Lăpuș (teren Tămaia). Unirea Șișești stă.

Seria Nord, etapa 2

• Sâmbătă, 23 septembrie, ora 17: Salina Ocna Șugatag – CS Plimob Sighetu Marmației.

• Duminică, 24 septembrie, ora 17: Avântul Bârsana – Iza Dragomirești (teren Remeți); Recolta Săliștea de Sus – AS Remeți (ora 13); Bradul Vișeu de Sus – Zorile Moisei.

Liga 5. Seria 1, etapa 4

• Sâmbătă, 23 septembrie: ACS Voința Târgu Lăpuș – UAC Europe (ora 15); Rapid Satu Nou de Sus – Viitorul Copalnic Mănăștur (ora 17, teren Baia Sprie).

• Duminică, 24 septembrie: Gloria Chechiș – Viitorul Cupșeni (ora 14); Fulgerul Lăschia – Gloria Culcea (ora 15); Măgura Coaș – Speranța Cernești (ora 17).

Seria 2, etapa 4

• Duminică, 24 septembrie, ora 17: Athletic Remetea Chioarului – PHP Iadăra (ora 16); AS Mireșu Mare – Gloria Sălsig; CS Seini – Viitorul Gârdani; AS Ulmeni 2023 – ACS Satu Nou de Jos; Unirea Arieșul de Pădure – Speranța Fersig (teren Satulung).