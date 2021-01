🕮 Lecții de învățat 🕮 Despre echilibru și coerență

Ce îi lipsește societății să fie în echilibru? Îi lipsește în primul rând coerența. Lucrurile par a se derula fără o coerență, care dă durabilitate unei societăți. S-a experimentat prea mult în anii post­revoluție. S-a experimentat cu industria, pe care am distrus-o și nu prea am știut ce să punem în loc; cu agricultura, pe care am pulverizat-o, nereușind să explicăm țăranului că dreptul de proprietate nu este îngrădit de asociere, pentru a face agricultură competitivă…

Am experimentat cu educația, schimbând ministru după ministru și curriculă după curriculă, distrugând și ce era bun în sistemul de în­vă­țământ. Am improvizat și am împrumutat poate prea mult de la alții, ignorând faptul că realitatea românească este alta. Am experimentat cu sănătatea oamenilor. Am tot vorbit despre reforma sistemului sanitar și ea a tot rămas la poarta spitalelor. Astăzi, când ne confruntăm și cu pandemia virusului care a invadat planeta, se vede cel mai bine cum arată sistemul sanitar. Am experimentat aproape în orice. În cultură, pe care nu mai dăm astăzi prea mult, uitând că fără educație și cultură o nație nu poate prospera, nu poate concura cu lumea civilizată, la care aspirăm și cu lumea globalizată, care ne include, fie că ne place sau nu.

Am politizat tot, am lăsat tinerii și specialiștii să plece din țară, acolo unde munca și profesia sunt recompensate… Și va fi greu să echilibrăm viața și societatea. Să fim coerenți în acțiunile întreprinse! Lecții de învățat!