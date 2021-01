Patric Iluţ, patru medalii la CM din Croaţia

Băimăreanul Patric Iluţ a participat, în perioada 24-26 ianuarie, la patru etape de Campionat Mondial FIS, la două discipline de snowboard, Big Air şi Slopestyle, competiţie desfăşurată în Platak, Croaţia.

Patric a concurat la categoria lui de vârstă, Un­der 15 (sub 15 ani), iar la competiţie au mai fost înscrişi în jur de 60 de copii, majoritatea din Europa.

Calificările le-a încheiat, la ambele discipline, pe prima poziţie, dar Patric a dominat şi celelalte patru concursuri, în final contabilizând 4 medalii de aur şi puncte importante în clasamentul FIS.

„A fost o atmosferă super, care mi-a lipsit enorm în ultima vreme, dată fiind situaţia mondială. Mă bucur că am putut participa şi, bineînţeles, că am reuşit să obţin aurul la toate cele patru concursuri”, a declarat băimăreanul Patric Iluţ.