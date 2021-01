Judecătorii și grefierii din Maramureș, la bilanț

• În 25 ianuarie 2021, s-a desfăşurat şedinţa comună a judecătorilor de la Tribunalul Maramureş şi judecătoriile arondate (Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Tîrgu Lăpuș și Dragomirești), în cadrul căreia președintele Nicolae Stamate-Tămășan a prezentat bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2020. Alături de cei 75 de judecători maramureșeni, la ședința online a participat și judecătoarea Dana-Cristina Gîrbovan, preşedinta Curţii de Apel Cluj. Presa n-a fost invitată, așa că despre eveniment ne-a informat judecătoarea Mirela-Roxana Petrariu, șefa biroului de relații publice.

Multe dosare „vechi”

Activitatea Tribunalului Maramureș este performantă la trei indicatori și „ineficientă” la indicatorul „Vechimea dosarelor în stoc”. Din cele 800 de procese mai vechi de 1 an şi 6 luni, 500 sînt cu falimente, unde durata proceselor crește din cauza numărului mare de părţi și a volumelor suplimentare. Există pe rol dosare de insolvenţă încă de dinainte de anul 2011!, scrie în raportul pe 2020.

Întîrzierea soluționării celor 300 de dosare civile mai vechi de un an și jumătate este justificată de judecători prin numărul mare de martori și de expertize judiciare (mai ales cu accidente rutiere). A fost sesizat Biroul Central de Expertize din Ministerul Justiției, iar judecătorii sindici au fost îndemnați să-i amendeze pe lichidatorii și administratorii care tergiversează cauzele.

Soluționarea dosarelor vechi a fost întîrziată și de starea de pandemie, judecarea cauzelor neurgente fiind suspendată.

Lipsa de personal

Tribunalul Maramureș și instanțele arondate funcționează cu deficit de 17 judecători. În 2020, Direcția Resurse Umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat detașarea a doi judecători de la Tribunalul Satu Mare la Tribunalul Maramureş, delegarea a doi judecători la Tribunalul Maramureș (în Secția Penală și în Secția a II-a civilă de contencios administrativ și fiscal), delegarea unui judecător la Judecătoria Baia Mare de la Judecătoria Tîrgu Lăpuș, respectiv detașarea unui judecător la Judecătoria Baia Mare de la Judecătoria Tulcea.

Din cele 73 de posturi de judecător aprobate, 58 sînt ocupate, iar 17 sînt vacante (6 la Tribunal, 5 la Judecătoria Baia Mare și cîte 1-2 posturi la celelalte 4 judecătorii).

Sînt însă ocupate toate cele 144 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care: 39 de grefieri, 1 grefier statistician, 5 specialişti IT, 5 grefieri arhivari şi 3 grefieri registratori.

Starea de urgență

În 2020, au fost 23 de situaţii în care personalul instanţei (8 judecători şi 15 grefieri) s-au aflat în izolare, în urma infectării cu virusul Sars-Cov2, sau în carantină, după contactul direct cu persoane infectate. Spre exemplu, la Secţia I-a civilă, 4 judecători au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2, în aceeași perioadă (octombrie-noiembrie), iar secția a func­ționat la 50% din capacitate. Pentru a reduce numărul persoanelor aflate în sălile de judecată, au fost stabilite intervale orare de dezbatere a cauzelor, ceea ce a condus și la reducerea timpului de aşteptare pentru justițiabili, avocați și juriști consulți.

Ponderea atacabilităţii

Din cele 1.300 de hotărîri judecătorești atacate, 300 au fost schimbate sau anulate de Curtea de Apel Cluj. Erorile judecătorilor de la Tribunalul Maramureș sînt: interpretarea greşită a dispoziţiilor legale de drept material, nerespectarea normelor de procedură, lipsa rolului activ în cercetarea judecătorească, practica neunitară a instanţelor de control judiciar. Concluzia: este necesară creșterea calită­ții actului de justiţie.

La cele 5 judecătorii din județ, din cele 2.500 de hotărîri atacate, 800 au fost anulate/schimbate. Judecătoriile Baia Mare și Sighetu Marmației au cei mai mari indici de casare.

Condițiile de lucru

Tribunalul Maramureş administrează 6 terenuri și 6 clădiri, toate aflate în proprietatea publică a Statului Român. În clădirea Palatului Justiţiei din Baia Mare, funcţionează (înghesuit) și Serviciul de Probaţiune Maramureş, care ar avea nevoie de un spațiu mai mare, însă autoritățile locale nu găsesc unul potrivit, cu toate demersurile făcute.

Tribunalul ar avea nevoie de mai multe săli pentru arhivă, o parte din dosare fiind depozitate de o firmă specializată. Mică este și parcarea pentru autoturismele personalului.

La sediul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, lucrările de reparații capitale, consolidare, extindere, modernizare și restaurare au început în 2018 și vor fi încheiate abia în 2022, cu 2 ani de întîrziere, dacă finanțarea va fi asigurată. Stadiul actual al investiției, 40%. Și sediile Judecătoriilor Dragomirești și Tîrgu Lăpuș au nevoie de lucrări de extindere, respectiv reparații și modernizări.

Totul costă

În anul 2020, bugetul Tribunalului Maramureş a fost de 45.547.044 lei, din care 37.697.057 lei pentru cheltuieli de personal, 1.788.513 lei bunuri şi servicii, 3.301.000 lei cheltuieli de capital, 493.048 lei pentru plata dobînzilor la drepturile salariale acordate prin hotărîri judecătorești şi 2.267.426 lei pentru servicii poștale de procedură, cheltuieli judiciare și extrajudiciare, ajutor public judiciar, servicii de traducere și interpretare. Pe lîngă salariile lunare, se acordă și bani pentru: chirie, transport la serviciu, călătorii și concediu de odihnă, delegare-detașare și medicamente. Drepturile salariaților sînt achitate la zi.

În perioada pandemiei, s-au cheltuit 150.000 lei pe: săpun, dezinfectanți de mîini și de suprafețe, termometre non contact, termoscanere, panouri separatoare din policarbonat, măști, mănuși, viziere, lămpi de sterilizare UV, dezinfecție, benzi separatoare. Suma a fost recuperată prin reducerea cheltuielilor cu energia electrică și gazele naturale, în urma achiziționării prin Bursa Română de Mărfuri, la prețuri mai avantajoase.

Informatizare 100%

În 2020, au fost cumpărate 14 scanere (pentru scanarea documentelor din dosare), 9 sisteme de videoconferință, 12 laptopuri, un aparat de aer condiționat (pentru sala celor 45 de servere), licențe soft­ware (ABBY FINE READER convertește fișierele PDF în TXT). Tribunalul are 261 de computere, 26 de laptopuri (9 defecte), 152 de imprimante, 24 de scanere, 6 info-kioscuri, 2 videoproiectoare, 6 sisteme de înregistrare şi monitorizare video, 15 sisteme de videoconferinţă (din care 3 sisteme de înregistrare şi audiere a martorilor cu identitate protejată), 17 sisteme integrate de înregistrare a şedinţelor de judecată, 17 smart-TV-uri pentru afişarea electronică a listelor de şedinţă, 8 sisteme integrate de comunicare, 152 de imprimante și copiatoare (din care 75 sînt închiriate de la S.C. Vicinsero S.R.L.). Prin licitație, în decembrie 2020, s-au achiziţionat 12 laptopuri, 14 scanere Panasonic KV S5078Y și 9 sisteme Yealink de videoconferinţă. În 2021, toate sălile de ședință vor fi dotate cu sisteme de videoconferinţă, pentru audierea online a părţilor.

Aplicații electronice

Programul de statistică StatisEcris nu a fost actualizat, dar serverul Statis a fost virtualizat, asigurîndu-se o viteză mai mare pentru a accesa Programele de legis­laţie şi jurisprudenţă, Lex Expert, Buletinul Jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, abonamentele la Monitorul Oficial în format electronic, culegerile trimestriale şi anuale de jurisprudenţă ale curţilor de apel, lista experţilor judiciari. Toate informaţiile de pe portalul Intranet al Tribunalului Maramureş sînt utilizate prin platforma Lotus Notes, precum: evidenţa personalului, evidenţa fundaţiilor, asociaţiilor şi federaţiilor (FAF), apostila, aplicaţiile dezvoltate local FCris și Justchat. Pe portalul Intranet, a fost adăugată o nouă aplicaţie, pentru a obține informații din Buletinul Jurisprudenţei, pe ani şi materii. În 2020, Tribunalul Maramureș își va crea un site propriu.

Concluzii

Anul 2020 a fost marcat, la Tribunalul Maramureş, de fluctuaţiile de personal şi de pandemia COVID-19. Indicatorii de eficienţă au crescut față de 2019, pe fondul scăderii volumului de activitate. Procesul digitalizării procedurilor judiciare va continua în 2021 – audierea prin videoconferinţă va fi extinsă și la cauzele civile.

Neorganizarea concursurilor de recrutare a magistraţilor, întîrzierea promovării judecătorilor, lipsa unui act normativ pentru reluarea procedurilor de transfer și pandemia au afectat grav activitatea Tribunalului Ma­ramureş şi a judecătoriilor arondate.

A consemnat Ioan NEGRU