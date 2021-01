🕮 Lecții de învățat 🕮 Alcătuirea timpului

Am trecut printr-un an greu, provocator, cu multe schimbări. 2021, spun cei care se pricep la prognoze, va fi mai bun decât cel pe care l-am lăsat în urmă. N-am scăpat de virus, dar s-a atenuat frica, am văzut că putem să trăim cu puține lucruri și e nevoie de optimism. Ne propunem să facem lucruri noi, să schimbăm mai mult sau mai puțin în viața noastră, să umplem golul lăsat de Covid. Avem la dispoziție un timp lung, un an întreg, pe care să-l folosim în favoarea noastră în fiecare zi.

Depinde însă de fiecare cum privim fiecare început, cum înțelegem alcătuirea timpului. Dar și alcătuirea omului? Cum înțelegem relația omului cu vremea și cu el însuși, cum privim renașterea omului și renașterea naturii. Avem cu noi un bagaj impresionant de întâmplări, de gânduri, de fapte. E bine să știm ce să facem cu ele. Ce punem deoparte, ce ducem mai departe…

Viața omului și creația sunt chemate la înnoire. E așa un fel de a spune că întreg cosmosul devine parte a spațiului nostru de viață. Chiar dacă viața, în conjunctura actuală, generează noi temeri, trebuie să le facem față. Cum să reușim? E bine să ne păstrăm liniștea interioară, să avem echilibru în tot ceea ce facem. Și mai ales în ceea ce suntem.

Să ascultăm mai bine ce ne spune corpul nostru, să înțelegem cum se resimte organismul în ciclurile anuale. E bine să încercăm să facem lucruri pe care nu le-am făcut. Să ieșim în natură, să înțelegem care timp este cel mai important! Care om este cel mai important! Lecții de învățat!