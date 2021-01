Harta gropilor din Maramureș • Vine, vine primăvara/Tot o groapă-i toată țara

Episoadele succesive de răciri și încălziri, de zăpezi, ploi, îngheț-dezgheț aduc necazuri celor ce folosesc drumurile Maramureșului. Nu-i nimic nou, se petrece în fiecare primăvară, doar că anul acesta nu facem doar „harta gropilor”, ci și o hartă a “ținuturilor nămoloase” a județului Maramureș. Nu e greu de ghicit, e vorba de porțiuni din lucrările majore neterminate anul trecut.

Gropile ca gropile…

Din nou, reapar gropile majore, unele deja periculoase. De mare anvergură, spus cu toată ironia posibilă, sunt cele din poduri, deja legendare. Podul de la Ardusat arată de parcă ar fi fost dinamitat de partizani. Cel de la Coaș la fel. La Lăpușel, sunt doar vreo două gropi, dar monumentale. La fel, centura Băii Mari, de la depozitul de gunoi spre giratoriul de la Aramis, are mărețe cratere. Concurențial, ca să nu fie mai prejos, drumul național Baia Mare-Târgu Lăpuș are nu gropi, pe porțiunea încă neatinsă de lucrări (de la Cernești spre Pietriș), ci afundări, în mai multe locuri, adevărate trambuline. Plin de gropi este și drumul național de la Săcel spre Moisei, un drum care a fost întotdeauna cu probleme, dar acum e și lăsat parțial polizat din toamnă.

Nămoluri și nisipuri mișcătoare…

Un specific aparte au drumurile aflate în șantier, lăsate peste iarnă. Trebuie să traversezi dea­lul de la Copalnic spre Coaș, ca să înțelegi ce vorbim aici. Câte un kilometru de drum cu noroi gros, ca o uliță de Ev Mediu. Similar, pe același Drum al Nordului, se poate aminti porțiunea de la Șomcuta, pe deal, spre Berchez. La fel, porțiunea de la Gârdani spre Ariniș. Dar scena se petrece și pe porțiuni ale DJ 186, pe Valea Izei, acolo unde încă nu s-a turnat nimic sau au fost conflicte ale firmei cu primarii nemulțumiți de lucrări (Rozavlea, Bogdan Vodă, Dragomirești). În aceeași zonă ar trebui amintit drumul județean din zona comunelor ucrainene, de la Ruscova spre Repedea și Poienile de sub Munte, dar unde se fac și lucrări majore de apărări de maluri. Pe alocuri, s-au făcut trasee alternative, Repedea are un drum dincolo de râu, care ocolește oarecum șantierul și noroaiele, iar în toamnă avea inclusiv o ocolire a podului din centru, aflat în lucru.

Atenție, iarna nu s-a încheiat. Probabil, lista/harta noastră a gropilor și a nămolurilor va deveni desuetă în martie/aprilie. Dar trebuie făcută. An de an. Chiar și pentru a rușina drumarii (vezi secția de drumuri de la Ardusat, cei aflați la 100 de metri de podul bombardat…).