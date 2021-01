Laviţa, ambasadoare a Maramureşului

Un proiect cultural are laiţa din Maramureş ca personaj principal. Demarat în 2020 de Asociaţia Culori Unite, proiectul „Laviţa-Banca, Ambasadoare a Maramureşului” a adunat, de-a lungul unui an, câteva organizaţii şi instituţii partenere, dornice să se implice în activitatea de cercetare a acestei piese de mobilier ţărănesc. De curând, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş (CJPCT) s-a alăturat proiectului, informează Rada Pavel, şeful Biroului Conservare-Promovare din cadrul CJPCT Maramureş.

Prin acest acord de parteneriat se urmăreşte promovarea valorilor patrimoniului cultural al Maramureşului, creşterea conştientizării locuitorilor din Maramureş privind valorile culturale ale zonei şi, nu în ultimul rând, interconectarea celor care activează în domenii ale industriilor creative în Maramureş, în speranţa că generaţiile actuale de creativi vor găsi inspiraţie în creativitatea maramureşenilor de altădată.

”Laviţa maramureşeană este o lume încărcată de simboluri încrestate în lemn, de poveşti, amintiri şi păţanii. O piesă de mobilier aparent banală are un trecut şi implicit, multe de istorisit. Proiectul «Laviţa-banca, ambasadoare a Maramureşului» doreşte şi să realizeze o colecţie de asemenea istorisiri, un clasor cu amintiri de pe laiţă. Aveţi asemenea amintiri? De la vreo şezătoare, o sărbătoare sau dintr-o zi oarecare? Aţi spus poveşti pe laiţă? De-abia aşteptăm să ni le spuneţi şi nouă. Aşteptăm amintiri şi fotografii într-un mesaj privat trimis pe pagina www. facebook.com/banca. maramureseana sau www. facebook.com/cultura traditionala”, precizează Rada Pavel. Laviţa este cunoscută în Maramureş ca fiind un important element de mobilier din lemn. Era folosită la şezut, în loc de scaune, dar şi la dormit, pe vremea când nu existau atâtea paturi.