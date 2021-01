32 dosare – soluționate în decembrie prin programul social derulat de SLI MM

Prin programul social derulat, Sindicatul Liber din În­vă­țământ Maramureș (SLI MM) a soluționat, în luna decembrie, 32 de dosare, cu un total de peste 18.116 de lei.

Solicitările au fost variate, de la cheltuieli medicale (ochelari), spitalizare până la incapacitate temporară de muncă ori intervenție chirurgicală. Sumele au fost cuprinse între 160 de lei și 1.441 de lei. Dosarele s-au înregistrat la unități de învăță­mânt din: Baia Mare, Sighetu Marmației, Satulung, Poienile de sub Munte, Ruscova, Băița de sub Codru, Borșa, Vișeu de Sus etc.