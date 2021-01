Turnul Ştefan, pe imaginea vederilor premiate de Green Mania

Green Mania a premiat cele mai reuşite zece vederi cu locuri din ţara noastră care oferă o doză de inspiraţie celor care le privesc. Lansat la iniţiativa Asociaţiei Alucro – Every Can Counts România – program dedicat reciclării dozelor din aluminiu, în parteneriat cu ALRO, Green Mania s-a desfăşurat sub forma unui concurs foto care i-a provocat pe iubitorii de natură şi pasionaţii de fotografie să surprindă într-o imagine acel loc din ţara noastră care le oferă inspiraţie, dar care include şi un element comun, doza din aluminiu, prezentată simbolic drept doza de inspiraţie.

Concursul s-a derulat în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, iar în urma verificării eligibilităţii imaginilor înscrise în competiţie, Asociaţia Alucro a selectat un 44 de fotografii care au respectat tema competiţiei. În urma jurizării şi procesului de votare, zece vederi au fost selectate pentru a fi recompensate cu premii a câte 200 euro şi includerea acestora într-o expoziţie ce urmează a fi organizată în 2021. Premiul acordat în baza voturilor publicului i-a fost oferit lui Ionuţ Dumitraşcu pentru o doză de inspiraţie din Munţii Piatra Craiului – Vârful Ascuţit. Lista vederilor premiate a fost completată de imagini care suprind frumuseţea peisajelor montane sau strălucirea Mării Negre şi a Dunării, cât şi edificii precum Turnul lui Ştefan din Baia Mare sau Catedrala Făgăraş. Meritul pentru realizarea fotografiilor premiate aparţine autorilor: Baroana Florin, Ciucă Andreea, Dumitru Răzvan Andrei, Milea Alexandru Vlăduţ, Pantea Ivana, Pavel Cristian Octavian, Pop Diana Dumitriţa, Tudosă Mihai Marian, Zinga Anca.