35% din deșeurile colectate de Drusal se refolosesc

Societatea care face salubrizarea municipiului Baia Mare și numai, colectează selectiv deșeurile menajere. Datorită acestui lucru, peste o treime din total are altă destinație decât depozitarea finală, lucru care costă mult și este greu de realizat, mai ales în prezent.

Din deșeurile colectate, o parte se reîntoarce în domeniul din care provine fiecare tip de deșeu, iar altă fracție uscată merge la coincinerare. Drusalul are contract cu un combinat de ciment de la Aleșd, căruia îi trimite acest gunoi uscat: „Există un procent de deșeuri care în urma prelucrării și sortării se duce în altă direcție decât la depozitare finală. În cazul nostru, avem cam 5% sortare cu reciclare, deci acest procent merge direct în refolosirea în același domeniu din care a provenit, respectiv plastic, aluminiu, fier, carton, hârtie. Mai avem o parte destul de mare, cam 25%, care merge la coincinerare. Avem contract cu o fabrică de ciment unde trimitem o cantitate foarte mare de deșeu uscat și nereciclabil care merge la coincinerare. În rest, totul trebuie depus undeva. Am colaborat îndeaproape cu Consiliul Județean, având niște promisiuni. În prima fază am cerut să ni se dea cel puțin platforma de la Sârbi, pentru că acea locație ce se numește Centru de management integrat al deșeurilor, de la Sârbi – Fărcașa, care din păcate a devenit o denumire cunoscută cu aspect negativ, este împărțită în două zone: una de prelucrare – o platformă betonată ce are o stație de sortare, una de tratare mecano-biologică, cea de biostabilizare și o platformă de inertizare, acest procedeu durând până la o lună și jumătate, după care tot ceea ce rămâne ar trebui să meargă în celulă, adică cea de-a doua zonă, depozitarea. Din păcate, dacă nu ai celula la dispoziție, nici acea zonă de prelucrare nu poate fi folosită, așa că noi am avut costuri duble la transportul de coincinerare. Dacă treceam întâi prin celulele de biostabilizare și inertizare se reducea volumul deșeurilor și ne costa și transportul și procesarea la fabrica de ciment, procentual, mai puțin”, a explicat Mihai Apan, director general Drusal.