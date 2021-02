8 dosare penale pentru infracțiuni rutiere

În weekend, polițiștii maramureșeni au întreprins acțiuni pe linie rutieră în care au depistat mai multe infracțiuni rutiere.

În fapt, 8 bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 44 de ani, s-au ales cu dosare penale după ce ar fi condus fără să dețină permis de conducere sau fiind sub influența băuturilor alcoolice.

5 dintre aceștia au condus sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie cuprinsă între 0,45 și 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ceilalți 3 au fost depistați conducând fără a deține permis de conducere.

Doi dintre bărbații care au condus sub influența băuturilor alcoolice au produs accidente rutiere cu pagube materiale.