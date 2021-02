Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor • O comuniune de valori și competențe

Dacă intri pe site-ul Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor (https://elite.mcb-institute.org/) te întâmpină un motto al lui Dan Millman: “Viața nu este o afacere personală. Orice poveste pe care ai trăit-o și lecțiile pe care le-ai învățat din ea nu sunt cu adevărat utile decât dacă le împărtășești cu semenii tăi”. AEMV este un proiect generos al Multicultural Business Institute (https://www.mcb-institute.org/), fondatorul acesteia, dezvoltând, la rândul ei, proiecte în care sunt implicate sute de personalități și instituții/organizații de high-life, din mediul diplomatic (român și străin), mediul academic (universitar și de cercetare), mediul de afaceri (comunități de afaceri române și de investitori străini în România), mediul cultural, mediul administrativ-guvernamental.

Jumătate dintre membrii echipelor sunt tineri sub 30 de ani, care au avantajul de a fi ancorați foarte bine în realitate, putând înțelege și comunica ușor mesaje adaptate nevoilor comunității, dar care prin educație și cultură au ajuns la un nivel de înțelepciune, maturitate și profunzime, specific dimensiunilor superioare ale creatorilor de valori. Au peste 150 de volume (cărți de știință, cursuri universitare, ghiduri și manuale practice, opere literare în proză și versuri etc.), conținând aspecte profesionale, științifice, culturale sau aplicativ-utilitare, în mai bine de 25 de domenii diferite.

În cei șase ani de activitate, Multicultural Business Institute și-a dovedit credibilitatea și succesul, construind în jurul său și al programelor realizate o rețea formată din zeci și zeci de personalități și structuri de elită, din toate domeniile cheie ale societății – de la Academia Română, la mediul universitar, mediul diplomatic național și internațional, comunitățile de business române și străine de aici, instituții culturale străine și române, reprezentanți de seamă ai mediului ONG.

A investit idei și resurse reușind să absoarbă și rețină în structurile societății românești zeci de tineri talentați care au rămas (ori se întorc) să producă valoare și soluții necesare societății românești. A realizat până acum peste 250 de proiecte și programe, dintre care o parte au fost publicate în 125 de volume și distribuite către mediile sau structurile societății cărora le erau destinate acele soluții. O parte dintre acestea le puteți urmăriți pe site-urile: www.valori.mcb-institute.org/; www.mcb-institute.org/

Am onoarea să fi devenit membru al AEMV și să dezvolt o colaborare extraordinară cu oameni cu care am comunicat doar virtual, dar parcă îi știu de o viață. Cu această echipă tânără, ambițioasă, cu idei, unele de avangardă chiar, am făcut cunoștință în toamna anului trecut. Atunci primeam un mesaj de la Alexandra Cotae (CEO MBI), care îmi propunea o colaborare. Apoi, dialogul virtual a continuat cu Dana Coza (president & CEO la Delphy Institute for Human and Community Development, Senior Researcher la Multicultural Business Institute și Multicultural Ambassador la Multicultural Business Institute). Despre care aveam să aflu că are rădăcini în Groșii Țibleșului.

Ideile s-au întâlnit, au prins contur și s-au dezvoltat. Așa au apărut două cărți, scrise la foc continuu – „Cuvântul, ziaristul și lumea” și „Simboluri ale devenirii umane. Caleidoscop de învățături din viață și destin” și proiectul „Acasă, în România frumoasă”, derulat împreună cu TL+ Maramureș. Care se adaugă celor apărute sub egida Academiei, al căror subiect include învățături, povești de destin și viață, modele inspiraționale, sfaturi și soluții la probleme umane sau sociale, trăite de oamenii din jur, lideri activi prin devotamentul și faptele lor pentru producerea unei schimbări pozitive în lume. Și dăruite celor care iubesc lectura, sau au nevoie de un model, un ghid inspirațional, sau un elixir motivațional.

E îmbucurător faptul că Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor nu numai că se declară, ci și este o școală a luminii cuvântului de învățătură, a puterii modelatoare a faptelor și influenței transformatoare a măiestriei personale. Între coperțile cărții „Simboluri ale devenirii umane. Caleidoscop din viață și destin” se regăsesc, sub formă de dialog, personalități din Maramureș care fac cinste locului: conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, prof. univ. dr. Vasile Berinde, conf. univ. dr. Carmen Dărăbuș, actorii Aurora Prodan și Claudiu Pintican, artistul plastic Mircea Bochiș, profesorii Monica Cândea, Daniela Moldovan și Vasile Leschian, doctorul Julieta Cristescu, ing. Edit Pop, Attila Somogyi. Și cum bucuriile trebuie împărțite, am propus, la rândul meu ca multe dintre aceste personalități, dar și altele care au legătură cu Maramureșul, îi includ aici pe Ioana Cozmuța, teologul Theodor Damian, prof. dr. Laj Utreja, să devină membri ai AEMV, sau contributori susținători.

„Cuvântul, ziaristul și lumea” este parcursul ziaristului prin viața profesională, dar și personală, cu lecții învățate și lecții de învățat, multe dintre ele fiind publicate în Graiul Maramureșului, chiar sub motto-ul Lecții de învățat. Sper în zile mai bune pentru a ne bucura, împreună, la o lansare așa cum îi stă bine cărții. Cu bucuria că în curând va vedea lumina tiparului cea de-a doua ediție a lor. Lăsate moștenire patrimoniului național și universal al culturii umane, și aflate gratuit la dispoziția dumneavoastră deopotrivă pe site-ul Academiei (la secțiunea cărți), în bibliotecile universitare și comunitare din țară precum și în meniul online, pe site-urile de profil (descărcare de cărți).

Am scris aceste rânduri cu convingerea că avem nevoie de valori morale și profesionale. Cu convingerea că numai uniți în jurul valorilor superioare putem aspira la un viitor mai bun pentru fiecare și pentru toți. „Acasă, în România frumoasă” stă sub deviza Mahatma Gandhi: dacă vrem să înlăturăm întunericul, nu luptăm cu el, ci ne străduim să aprindem lumina.

Academia Elitelor, Modelelor și Valorilor invită oamenii de valoare din societatea românească să ia parte la emanciparea societății româ­nești, aflată în competiție cu lumea civilizată și globală. Iar programe precum: Valori ro­mâ­nești; Multiculturalitate; Expertiză profesională; Puterea exemplului; Mentoring; Inovație și avangardă; Vizionari ai comunității; Familii de succes; Revigorarea morală a societății; O viață model sunt secțiuni în care își găsesc locul cei care, prin ceea ce știu și prin ceea ce fac, adaugă un plus de valoare la obiectivele Multicultural Business Institute și ale Academiei Elitelor, Modelelor și Valorilor.