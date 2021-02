Așteptându-l pe Breban

De o vreme încoace, în 1 februarie îmi aduc aminte că este ziua în care, la Baia Mare, în Regatul României, a venit pe lume cel care va deveni autorul de mare forță epică, Nicolae Breban. Romancier, publicist, eseist, dramaturg, scenarist de film. A devenit, în 2009, membru titular al Academiei Române. Este fiul lui Vasile Breban, preot greco-catolic în comuna Recea. Mama sa, Olga, provenea dintr-o familie de comercianți germani, emigrați din Alsacia. Bunicul scriitorului Nicolae Breban a fost protopop unit în Cicârlău, unde a zidit o biserică și a fondat școala confesională. Unchiul și nașul, canonicul Alexandru Breban, a fost senator țărănist. În 1941, familia este nevoită să se refugieze la Lugoj, după ce tatăl scriitorului a fost arestat de autoritățile hortyste.

Cu o biografie tumultuoasă, a jucat în viață rolul învingătorului. Are un temperament de mare scriitor. Mi-a mărturisit, în câteva interviuri, că devenirea lui intelectuală s-a datorat și prieteniei cu Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Grigore Hagiu și Matei Călinescu. Un adevărat nucleu al generației 60, care se va despărți, prin forța valorii, de realismul socialist. Alături de Alexandru Ivasiuc și Augustin Buzura, el face triunghiul de mari scriitori români contemporani cu origini maramureșene. Eu îl adaug și pe Ioan Groșan, pentru a împlini patrulaterul.

Oare, când l-am cunoscut pe Nicolae Breban? Evident, la început i-am citit cărțile. Am fost fascinat de romanul “Bunavestire,” care a impus un memorabil personaj al prozei postbelice. Cartea a avut un destin întortocheat. Misterul apariției romanului l-am deslușit de la profesorul meu de Estetică, Ion Ianoși, într-un hotel din Borșa. Cartea trebuia să apară în Occident, dar după multe peripeții a apărut în România, fiind aspru criticată de partidul de atunci. După un stagiu în Occident, autorul nostru se întoarce în țară, iar prin intermediul lui Ioan Groșan l-am cunoscut mai bine pe romancierul Nicolae Breban. Între timp, îi citisem multe dintre romanele lui. Dimpreună cu Groșan i-am organizat lansarea romanului „Pândă și seducție,” la Baia Mare, Desești și Sighetul Marmației.

Am reușit să-i creionez un portret. Eram în preajma unui om care toată viața visase măreție printr-o trudă imensă. Și pe care o cucerise de unul singur, înfruntând multe piedici, ieșind învingător. Și nu a ascuns acest lucru. A respins cu dârzenie orice undă de umilință. Inclusiv umilința de a fi bătrân. Mulți doresc asta, dar nu știu cum face că lui îi reușește. Criticul Alex. Ștefănescu i-a decupat câteva însușiri, precum: forța, rezistența, performanța, fiind neiertător cu mediocritatea. Te face să te simți nu un simplu ins, ci un ins fascinat de învingător. Este un bărbat orgolios, demn, cu încredere în propria ființă. Nu tolerează în preajmă sărăcia de idei. În ciuda acestei atitudini, Nicolae Breban este un om al candorii, al prieteniei, dăruită după rețeta personală.

Mă bucur de prietenia lui. În ultimii ani a revenit mai des în Maramureș. Fiind invitat la manifestări ale revistei „Nord Literar”. Când ajunge în Nord, trece neapărat prin Recea, Cicârlău și pe la mormântul tatălui, aflat în cimitirul Catedralei de pe Baia Sprie. A aflat că familia lui, pe linie paternă, și-ar găsi rădăcina în satul Breb. Mulți din Maramureș s-au bucurat de apreciere marelui romancier. Printre care m-am numărat. Crede în valoare și în oamenii care-și țin cuvântul. De fiecare dată îl așteptăm cu emoție prietenească. Prezența lui are o încărcătură unică. Emană aceeași vitalitate, încât poți spune că vârsta lui e o simplă numărătoare. Eu îl aseamăn cu Balzac, el vrea să stea lângă Dostoievski. Dar rămâne marele scriitor Nicolae Breban.

Autoritățile județului Maramureș și ale municipiului Baia Mare i-au arătat recunoștința. O întâmplare recentă, explică cum el sfidează vârsta. A fost invitat la Zilele revistei Nord Literar. Mie mi-a revenit datoria să-l aștept la hotelul de pe malul Săsarului. Țineam legătura cu el prin telefon. Plecase în dimineața acelei zile din București. Din când în când, îmi confirma unde se află. Se înserase, iar eu îl așteptam pe Nicolae Breban. O perioadă de vreme mi-a ținut isonul poetul Ion Mureșan, dar s-a dus la culcare. Nici un semnal de la importantul călător. Într-un târziu, văd farurile unei mașini în parcarea hotelului. Merg să-l întâmpin. Da, era el. Mă așteptam să coboare de la volan un șofer. Omul meu era singur, a condus toată ziua și a ajuns în Baia Mare cu două ore înainte de miezul nopții. A comandat ceva de mâncare și o sticlă de vin. Politețea și prietenia m-au ținut în preajma lui. Nici un semn de oboseală. Avea o netăinuită poftă de vorbă. Era miezul nopții când ne-am despărțit. S-a întîmplat în urmă cu doi ani.

Acum, în 1 februarie, scriitorul Nicolae Breban a împlinit 87 de ani. Întâmplarea povestită face parte din arta vieții lui Nicolae Breban.