Școlile din Maramureș se pregătesc pentru reluarea cursurilor față în față

Marți, 2 februarie, Ministerul Educației va lua o decizie vizavi de modul în care va fi reluată predarea începând cu semestrul al II-lea al acestui an școlar.

Prof. dr. Anca Minodora Costin Hendea, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, oferă în cele ce urmează detalii legate de cât de pregătite sunt unitățile de învățământ pentru reluarea cursurilor față în față, dar și pentru o eventuală revenire la școala online. Totodată, revine cu explicații ce privesc proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022.

• la nivelul ISJ: stoc de rezervă cu măști și dezinfectanți

Reporter: Sunt unitățile de învățământ din Maramureș pregătite pentru reluarea cursurilor față în față?

prof. dr. Anca Minodora Costin Hendea: Da, marți, 2 februarie, vom afla dacă reluăm cursurile față în față și care sunt noile prevederi metodologice în legătură cu această activitate. Când am intrat în scenariul roșu, în toate unitățile de învățământ din județ, aveam proceduri clare pentru derularea în condiții de siguranță a activităților. Avem, la nivelul ISJ, un stoc de rezervă – măști și dezinfectanți – dacă primăriile nu vor putea asigura aceste materiale la începerea cursurilor, dar cred că fiecare unitate administrativ-teritorială acționează responsabil și nu vor exista disfuncții.

R.: În noile scenarii de funcționare a unităților de învățământ este prevăzută, bineînțeles, și școala online. Câți elevi din Maramureș dețin dispozitive electronice pentru a participa la astfel de cursuri?

prof. dr. A.M.C.H.: Până acum, am furnizat elevilor maramureșeni aproximativ 5.300 de tablete, iar astăzi, 1 februarie, sosesc 1.515 laptopuri. Acestea sunt prevăzute cu o conexiune la internet pentru doi ani, fără costuri pentru elevi, părinți sau pentru școala de proveniență.

• digitalizarea învățământului maramureșean continuă

prof. dr. A.M.C.H.: Pentru toate școlile din Maramureș au fost realizate proiecte, fie de către școli, fie de către consiliile locale, fie de către Consiliul Județean Maramureș. ISJ a oferit consultanță în această perioadă, răspunzând tuturor solicitărilor. Aceste proiecte se află în diferite stadii ale derulării, în funcție de data la care s-a demarat lucrul la proiect și urmăresc dotarea tuturor elevilor, a sălilor de clasă cu terminale IT, cu echipament electronic de ultimă generație, conectat la internet, cu obiecte sanitare, containere sanitare. Acum este în derulare programul Wi-Fi Campus, prin care toate școlile pot beneficia de internet în toate sălile de clasă.

R.: Potrivit primei etape de consultare cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învă­ță­mânt, realizată de Ministerul Educației, 46,16% dintre angajații din sistemul educațional din Maramureș s-au declarat pro vaccinare.

prof. dr. A.M.C.H.: Am realizat centralizarea solicitărilor pentru vaccinare ale colegilor noștri – personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic – din toate unitățile școlare ale județului, din ISJ și din unitățile conexe și am transmis-o Ministerului Educației. A fost realizată planificarea acestora spre vaccinare. Unii s-au vaccinat deja, alții sunt în așteptare. Vaccinarea este un drept al fiecăruia și o opțiune personală.

• accesul la educație, un drept al tuturor elevilor

R.: Ce noutăți aveți în ceea ce privește proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022?

prof. dr. A.M.C.H.: Proiectul planului de școlarizare este finalizat, în acest moment, pentru toate clasele, mai puțin pentru clasa a IX-a. După cum știți, metodologia după care se elaborează acest proiect a fost modificată, iar noi am refăcut toate calculele și proiecțiile. Imediat după apariția Ordinului nr. 3.164 pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021-2022, am convocat Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean pentru a stabili împreună criteriile pe care le vom aplica la repartizarea claselor a IX-a. La lucrările Consiliului de Administrație al ISJ Maramureș, din 25 ianuarie, au fost invitați reprezentanții partenerilor noștri de dialog social: reprezentanții celor două sindicate din învățământ, ai celor două organizații ale elevilor, ai părinților.

• sporul negativ demografic afectează grav școala românească

prof. dr. A.M.C.H.: Cu toții am convenit asupra principiilor și criteriilor pe care le vom aplica în distribuirea claselor. Reprezentanții sindicatelor au apreciat interesul și corectitudinea care se manifestă, la nivelul ISJ, în rezolvarea acestei probleme. Ei au reiterat ideea că învățământul profesional și tehnic trebuie susținut pentru că e nevoie de specialiști. Elevii au subliniat că trebuie respectat dreptul la educație al tuturor elevilor de clasa a IX-a. Ei au afirmat că, adesea, alegerea liceului o realizează părinții, pornind de la prejudecăți sau preferințe personale și mai puțin de la nevoile și de la aptitudinile reale ale copiilor lor.

R.: S-au rezolvat toate solicitările părinților, profesorilor în legătură cu aceste clase?

prof. dr. A.M.C.H.: După cum știți, s-a modificat numărul de copii în clasă, de la 28, la 26, pentru învățământul teoretic, respectiv de la 26, la 24, pentru învăță­mân­tul vocațional, tehnologic, profesional, dual. Dar deficitul de elevi a rămas același. În băncile pregătite pentru elevii de clasa a IX-a, în Maramureș, nu se vor regăsi 1.400 de elevi anul viitor. Pentru Baia Mare, deficitul este de aproximativ 600 de elevi. Ne lipsesc 47 de clase! Realitatea aceasta nu s-a modificat! Sporul demografic negativ și introducerea clasei pregătitoare/ a clasei 0, în 2012, rămân realități cu care ne confruntăm, dar pe care NU NOI le-am generat.