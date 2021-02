Vocea MERITO

Această perioadă ne-a adus mai aproape virtual, a spart barierele distanțelor în kilometri și ne-a dat voie să ne întâlnim în număr mare, în clase virtuale. Spun acest lucru pentru că am avut posibilitatea să realizez primul Atelier MERITO cu elevi și profesori, în acest an, un atelier pe Zoom, în breakout rooms, unde elevii și profesorii au lucrat împreună diferite sarcini de lucru. E o posibilitate bună de a se întâlni adolescenți din județe diferite și de a realiza sarcini de lucru împreună, de a lega prietenii și de a socializa. Cu siguranță ne lipsesc locurile pline de căldură cum sunt: teatrul, biblioteca, muzeul, amfiteatrele, însă nu putem bate pasul pe loc, ci firesc este să găsim soluții pentru a crea amintiri pentru mai târziu. Ne-am propus ca, în acest an, să facem câteva Ateliere MERITO pentru a promova frumosul, valorile morale, colaborarea, sentimentul de apartenență la un grup. (prof. Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – laureat MERITO)