Interviul nostru cu Claudiu Frânc, președintele FCBR • În 2021, se va produce o schimbare majoră în creșterea animalelor, spre binele fermierilor

• Federația Crescătorilor de Bovine din România este condusă de dr. medic veterinar Claudiu Frânc, reales pentru un nou mandat de 4 ani, pînă în 2025. Este și crescător de vaci, la Seini.

– Care sînt principalele obiective ale noului Dumneavoastră mandat?

– Federația FCBR face parte din toate grupurile de lucru de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru elaborarea noului Plan Național Strategic (PNS). Ne dorim să rămînem același liant între fermieri și autorități și vom încerca să susținem cît mai mult crescătorii de bovine. Facem parte din Federația Națională Pro Agro, recent asociată cu Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România LAPAR. Am semnat, recent, un protocol de colaborare cu Grupurile de Acțiune Locală, prin intermediul cărora vom încerca să accesăm fonduri europene. Crescătorii de vaci și producătorii de lapte și brînzeturi vor avea posibilitatea să primească finanțare. Dorim ca banii europeni să ajungă la cei mai nevoiași fermieri, într-un mod simplificat față de proiectele prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

– Cum vedeți Planul Național Strategic PNS 2021-2027?

– Federația noastră este acceptată în toate grupurile de lucru pentru elaborarea PNS și încercăm să impunem punctul de vedere al crescătorilor de bovine, și nu numai, pentru că nu există crescător de bovine care să nu aibă și teren agricol. Se discută acum foarte mult despre mediu și climă, cu alocări financiare importante pentru aceste segmente. Rolul nostru este să găsim cele mai bune soluții, astfel încît să nu pierdem banii, să nu facem nici deranj pe mediu și în același timp să ne dezvoltăm și fermele.

– Cum apreciați subvențiile agricole din 2020 și ce va fi în 2021 și după aceea?

– A fost prima perioadă de 7 ani, 2014-2020, în care am reușit să stabilim clar ce subvenții primește fiecare fermier, lucru pe care vrem să-l menținem și în perioada de tranziție, respectiv în 2021 și 2022, și după aceea. Un alt lucru bun este faptul că subvențiile pe 2020 au fost plătite, mai puțin ANT-ul (ajutorul național tranzitoriu), care depinde de aprobarea bugetului pe anul 2021, și scheme de sprijin cuplat condiționate de perioada de depunere a documentelor justificative, respectiv sprijinul cuplat (SC) pentru lucernă, SC fructe, SC sfeclă etc.

– Cum este prețul laptelui crud și cum va evolua piața? Dar prețul animalelor vii?

– Din fericire, 2020 a fost un an stabil și credem că prețul laptelui materie primă nu va suferi modificări majore nici în 2021. Trebuie să avem în vedere evoluția COVID-19 și posibila redeschidere a școlilor, care absorb din piață circa 15% din produse, redeschiderea HORECA (absoarbe circa 20%). Prețul laptelui diferă mult de la o zonă la alta, în funcție de cantitate, calitate, distanță față de fabrica de procesare, infrastructura rutieră din zonă. Este bine că efectivele de animale s-au mai stabilizat și că va continua acordarea sprijinului cuplat în 2021 și 2022. Crește numărul vacilor de carne, motiv pentru care am solicitat reintroducerea clasificării la carcasele de vacă, oaie și porc, pentru ca fermierii să obțină un preț corect pe carcasă, în funcție de calitatea acesteia.

– De ce nu se deschid tîrgurile de animale?

– Tîrgurile nu se vor deschide curînd, din cauza pestei porcine africane. Federația noastră pregătește o platformă informatică pentru vînzarea-cumpărarea animalelor vii, cu acte, la un preț corect. Din luna aprilie 2021, va intra în vigoare Regulamantului UE 429/2016 și se va produce o schimbare majoră în activitatea de creștere a animalelor, spre binele fermierilor.

– Ce subvenții susțineți?

– Pentru perioada de tranziție, măsurile de mediu și climă beneficiază de 37% din alocarea financiară de 2.8 miliarde euro. Celelalte măsuri de dezvoltare, respectiv 4.1, 4.2, 6.1, 6.3 și altele, vor fi selectate în Comitetul de monitorizare de joi, 4 februarie 2021. Vrem să fie alocate fonduri separate pentru zootehnie, noi am dori 70-75%, și diferența pentru sectorul vegetal. Dorim separarea sumelor pentru național și montan pe toate schemele de dezvoltare. Vor fi noutăți, le vom discuta pe toate la timpul lor…

– Ce părere aveți despre închirierea pășunilor comunale?

– Este una din cea mai delicate probleme, în rezolvare fiind implicate mai multe ministere și primăriile, ceea ce îngreunează elaborarea unui act normativ clar și simplu prin care pășunile să fie atribuite crescătorilor de animale, prin forme asociative funcționale, nu create în acest scop. Redevențele percepute de primării să fie rezonabile, iar crescătorii să decidă ce fac cu subvenția. E o chestiune de timp pînă o vom rezolva…

– Cum s-a desfășurat activitatea asociațiilor agricole în 2020?

– Am fost alături de fermierii care ne-au solicitat sprijinul, însă n-am reușit să organizăm întîlnirile și activitățile din calendarul nostru obișnuit, din cauza pandemiei.

– Dr. ec. Ioan Moca, președintete de onoare al APA Transilvania, a decedat. Ce rol a avut în agricultura Maramureșului?

– Domnul Ioan Moca a început asocierea în județul nostru, a înființat prima federație din România, a deschis relații de colaborare cu asociațiile de fermieri din Olanda. Sute de agricultori din Maramureș au fost în Olanda, au vizitat ferme, au cerut informații de la fermieri (Ioan Moca știa olandeza), au văzut ce înseamnă agricultura modernă, au adus de acolo noi tehnologii agricole, au văzut ce înseamnă asociațiile profesionale agricole… Este o pierdere mare pentru noi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

– Cum reușiți să îmbinați activitatea de fermier cu cea de reprezentant al fermierilor în negocierile cu Guvernul?

– A fost dificil la început, dar de cîțiva ani îl am alături pe fiul meu, Cătălin, inginer mecanic, care la această dată a preluat toată activitatea în fermă, eu rămînînd doar să-l îndrum. Este cea mai mare realizare a mea, am reușit să-mi implic familia în activitatea de fermier, ca s-o ducă mai departe. Am o vîrstă, am adunat 47 de ani în cartea de muncă, așa că m-am retras în eșalonul doi și am dat frîu liber tinereții să se exprime!