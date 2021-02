Cum alegem distribuitorul de energie?

Am primit acasă două oferte, de la firmele de distribuție Electrica și de la E-ON, pentru a încheia un nou contract de furnizare a energiei electrice și a gazului metan. Am citit toate cele șase pagini, le-am recitit…

Nu înțeleg de ce oferta E-ON pentru energie electrică este mai mică decît cea de la Electrica, furnizorul specializat. La fel, de ce oferta Electrica de furnizare a gazului metan este mai mică decît a furnizorului specializat E-ON. Piața concurențială duce la aberații, ca noul venit să promită un preț mai mic, artificial, doar ca să intre pe un segment de piață.

O altă metodă de a încurca beneficiarii este apariția „abonamentului” lunar pentru fiecare gospodărie, însă diferă foarte mult, 21 de lei, respectiv 14 lei, ceea ce te încurcă de vrei să compari ofertele. Un kWh este echivalent cu 10 metri cubi de gaz metan.

Apare contractul de serviciu universal, pentru clienții care nu se chinuiesc să aleagă dintre ofertele concurențiale de pe piața liberalizată la 1 ianuarie 2021. Practic, gospodăriile care nu aleg o asemenea ofertă vor rămîne în contractul actual cu distribuitorul de pînă acum, adică Electrica la curent și E-ON la gaz metan. Dar prețul la acest contract universal este mai mare decît pe piața concurențială, cel puțin deocamdată.

Ofertele de preț fix sînt ba pe 6 luni, ba pe un an, ba pe doi ani, iar denumirea prețurilor și serviciilor diferă, ca să nu le poți compara, și au explicații scrise cu litere foarte mici, în josul paginii, ai nevoie de o lupă.

Am rezistat pînă la final și am tras concluzii. Pe o lună, familia mea consumă 100 kWh de energie electrică și 150 metri cubi de gaz metan, ceea ce înseamnă în total 1.600 kWh. Am decis să aleg un singur furnizor de energie, pentru a încheia un singur contract și o singură factură, și anume pe cel care oferă prețul la gaz metan de 7 bani (față de 11 bani la al doilea). Prețul de pînă acum era 13 bani.

La energie electrică, pînă acum am plătit 46 de bani pe kilowattoră, iar de acum voi plăti 50 de bani, mai mult cu 4 bani. Așadar, una caldă și una rece!

Firmele încearcă să ne „aburească”, iar autoritatea națională de reglementare în energie ANRE le permite acest lucru. Liberalizarea pieței este o cale sigură pentru… scumpirea energiei și a serviciilor, clienții devenind captivi la un singur furnizor (nu la doi, cum era pînă acum). De fapt, acesta este scopul, scumpirea energiei!