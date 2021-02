Forumul de la Davos

Din când în când, îmi rotesc privirea și dincolo de curtea noastră, unde au loc întâmplări care se răsfrâng și asupra destinului țării în care m-am născut. Întâmplări despre care se vorbește foarte puțin. De aceea mai răsfoiesc presa, mă consult cu propriul meu gând, dar și cu ideile altora, și dau de știre cititorilor despre întâmplări care au marcat începutul de an. Cum a fost recentul Forum Economic Mondial de la Davos, unde bogații lumii se întâlnesc cu puternici lideri politici, și se consultă asupra provocărilor globale. În acest an, aristocrații lumii au evitat să stea față în față, de teama coronavirusului și au compensat acest neajuns cu o întâlnire virtuală. Așa că străzile celebrei stațiuni elvețiene, Davos, obișnuite cu forfota participanților la Forum, au fost pustii.

Anul acesta, deși nu au ciocnit paharul cu șampanie, liderii au convenit să discute despre pandemie, ecologie și potențiale amenințări la adresa unor state. Cum să nu fim interesați de asemenea subiecte? Când scriam aceste rânduri, ministrul nostru de externe vorbea despre strategia Rusiei în regiunea Mării Negre. Eram vizați. Cum era firesc, pandemia a ocupat locul central. S-a subliniat nevoia unei distribuții echilibrate a vaccinurilor, astfel ca imunizarea să fie cât mai extinsă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost o voce răspicată pentru producătorii de vaccinuri, după ce aceștia și-au diminuat, brusc și surprinzător, producția. Europa a decis să investească miliarde de euro pentru a ajuta la obținerea primelor vaccinuri.

Se vede că acest bun este și o mare afacere. Cancelarul Angela Merkel s-a referit la o echipă de specialiști ai OMS, care se află în China, și va redacta un raport în legătură cu reședința virusului. Joe Biden, președintele Statelor Unite, a anunțat că țara sa va reveni în OMS, după ce a fost scoasă de predecesorul său. A fost Anul Asiei. Au fost prezenți, virtual, președinții chinez și sud-coorean, premierii Japoniei și Indiei. China este singura mare economie a lumii care, anul trecut, a înregistrat o creștere economică. Un alt subiect important, dezbătut, a fost creșterea și riscul de a se dilua serios coeziunea societății. Nu știu la alții cum se manifestă acest fenomen, dar la noi este sesizabil. La care se adaugă ura și reproșul omenesc. Observ o derută a spiritului fără precedent.

Evident, o sfidare a culturii. Liderii de la Davos au constatat că sărăcia amenință cel mai mult stabilitatea societăților. Alături de catastrofele meteo. Nu-i de mirare că nopțile trecute, și la Baia Mare, a tunat și a fulgerat ca în vreme de vară. Cine s-a apucat să-i plângă pe săraci? Miliardarii, care-i învață pe milionari cum trăiesc săracii. Un cinism de rang înalt. De altfel, urmărind, de câțiva ani, ce se petrece la Davos am constatat că nu se iau decizii cu efecte în realitate. Doar se aude cum bat clopotele lumii. Și în acest an s-au tatonat propuneri, dar nu s-a ajuns la nici un rezultat. Îmi aduc aminte că anul trecut, la apariția virusului în China, la Davos fenomenul ucigaș nu a fost declarat pandemie. Ca un umor al situației, fostul președinte american Trump o urechea pe tânăra Grete Thunberg pe teme ecologice.

Surpriza acestei ediții a fost prezența, evident virtuală, a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin. Care, inițial, nu era pe lista participanților. Președintele Forumului de la Davos l-a motivat pe liderul rus, argumentând că Rusia este un participant vechi, și este important ca dialogul să aibă loc în vremuri de dispute și diferențe. Rusia nu a mai fost la Davos din 2009. Putin constată ravagiile crizei actuale care au sporit stratificarea socială, populismul, radicalismul de dreapta și de stânga. Protestele politice interne devin tot mai violente. Toate acestea nu pot decât să afecteze relațiile internaționale, făcându-le mai puțin stabile și previzibile, a spus liderul rus.

Vedem că în Rusia au loc tulburări, din ce în ce mai mari, după arestarea liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnîi. Duminică, în zeci de orașe rusești, au fost ample manifestații, operându-se sute de arestări. Putin a criticat puterea giganților media, și impactul lor asupra societăților, care concurează cu guvernele alese. Să auzi și să nu crezi! Partenerii Forumului au pus în discuție chiar supraviețuirea umanității, având în vedere armele de distrugere în masă. Care ar putea duce la prăbușirea unor state. Virusul ar putea reduce mulți ani de progres. Dar la cine este puterea?

Forumul, cu o vechime de 50 de ani, s-a desfășurat în contextul unei dramatice crize economice, cu serioase relații crispate între mari puteri. Alte probleme se vor discuta, în luna mai, la Singapore.