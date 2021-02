Baia Mare: City hunt pe tematica protecţiei mediului

Săptămâna trecută, voluntarii #PlanetBproject din cadrul asociaţiei ”Team for Youth” au organizat un city hunt în Baia Mare pe tematica protecţiei mediului. Cele şapte echipe participante au fost nevoite să treacă diferite probe care le-au pus la testare spiritul de observaţie şi cunoştinţele despre mediul înconjurător.

Utilizând aplicaţia @Actionbound au parcurs un traseu împestriţat cu probe, quiz-uri şi informaţii prin oraş. Probele au fost: sortarea pe ca­tegorii a deşeurilor în funcţie de culoarea tomberonului; pozarea deşeurilor din râul Săsar; conectarea unei activităţi umane cu zona în care aceasta are cel mai mare impact; utilizarea sustenabilă a apei; conceperea unui mesaj pentru protecţia mediului în Baia Mare (video); surprinderea unor ”animale-pietre” în habitatul lor natural. Activitatea a făcut parte din proiectul internaţional ”There is No Planet B”, finanţat de Comisia Europeană prin programul European Solidarity Corps.