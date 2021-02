Vocea MERITO

Ce veți păstra voi din ce ați folosit, în pandemie, din instrumentele digitale? O întrebare pe care am primit-o de la Măriuca Tapleș, inițiatoarea proiectului MERITO. În primul rând, am reușit prin Flepped learnig (Învățare răsturnată) să-mi pun la punct multe din operele de bacalaureat și voi păstra acest tip de predare (aplicația loom), apoi, voi păstra Zoomul pentru ședințele cu părinții (avem foarte mulți elevi din satele învecinate care nu participau la ședințe) și pentru întâlnirile cu elevii/ profesorii din alte școli, județe – activități, ateliere desfășurate prin colaborare, activități extrașcolare, voi utiliza Padletul pentru toate prezentările mele față în față, este complex și elegant. De asemenea, voi păstra Kahootul, Quizzul, poll-urile în clasă pentru început, final de oră, dar și Nearpod-ul pentru pregătirea lecțiilor/ orelor, mai ales pentru tabla colaborativă unde pot să pun toate ideile. Platforma Classroom este utilă pentru teme, materiale, îmi place mult și în toate prezentările de proiecte ale elevilor îi voi ruga să utilizeze minimum trei aplicații învățate, preluate din online (Canva, Vocaroo, Miro etc.). (prof. Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – laureat MERITO)