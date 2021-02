Proiect ambițios • Laser Trip – Când lumina devine muzică

Maramureșeanul Peter Gate propune un nou proiect ambițios, anume aceea de a transforma lumina laserului, în primă fază, într-un semnal, apoi în sunet și în cele din urmă în muzică.

Animația muzicală inspirată din acest proiect va fi difuzată în data de 19 februarie 2021, online, pe pagina proiectului, și va fi centrată în jurul simulării comportamentului sunetului și luminii în spațiu. Parteneri în acest proiect sunt: Yamaha Music Europe și Qolony Art & Science Association.

Laser Trip este un proiect inovator de experimentare muzicală și spațială realizat în colaborare cu Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației România. „Avem onoarea să îl avem alături de noi pe dl. dr. Mark McCaughrean, consilier științific la Agenția Spațială Europeană (E.S.A.). Această animație muzicală este o perspectivă estetică la limita artei și științei realizată de artista vizuală Kay Starseeker. Coloana sonoră a acestei animații va fi redată într-un sistem de sunet 8D pentru o experiență audio deosebită”, a punctat inițiatorul proiectului, Peter Gate.

Fondatorul The Deep Sound of Space, Peter Gate, este un muzician experimentalist, artist vizual și antropolog. A inițiat proiecte interdisciplinare inovatoare, de la reinterpretarea sunetelor ancestrale în muzică contemporană (The Deep Sound of Maramureș, 2015) și până la concerte care sunt adevărate experiențe senzoriale (4D Immersive Sound Experience).