În Bârsana • Administrația locală încurajează turismul

Domeniul turismului este unul dintre cele mai afectate de pandemia de coronavirus în toată lumea. Comuna Bârsana nu face excepție, deoarece este cunoscută, atât în țară, cât și peste hotare, ca un loc mirific ce trebuie vizitat măcar o dată în viață.

Aici, mulți cetățeni și-au dezvoltat afaceri locale în turism (pensiuni), însă în ultimul an au avut de suferit. Administrația locală îi încurajează totuși să își continue activitatea, cu speranța că lucrurile vor reveni la normal în scurt timp: „Trebuie să vă mărturisesc că în perioada sărbătorilor de iarnă am avut turiști foarte mulți în Bârsana, ce-i drept pensiunile și-au luat toate măsurile de siguranță, și au fost în limita impusă pentru gradul de ocupare, dar au fost turiști foarte mulți care au vizitat Mănăstirea Bârsana, monumentul UNESCO. Bineînțeles că au fost afectați cei care se ocupă de turism în Bârsana, dar să sperăm că lucrurile vor reveni la normal. Le transmit să nu se descurajeze, să își continue activitatea, să atragă turiștii în comuna noastră prin servicii de calitate, avem pensiuni cu servicii de înaltă calitate, nu am auzit lucruri negative din partea turiștilor și asta este îmbucurător. Să sperăm că lucrurile vor reveni la normal cu ajutorul lui Dumnezeu”, a precizat Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.