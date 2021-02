Parc industrial în Satu Nou de Sus

• vine mult așteptata Revoluție industrială!

După căderea mineritului, orașe precum Baia Sprie s-au trezit dezarmate. Locuri de muncă ioc, alternative zero. Oamenii au plecat în lume, la muncă, alții s-au pensionat. Iar autoritățile locale s-au văzut nevoite să caute alternative. Baia Sprie e un exemplu grăitor!

„În perioada aprilie-mai vom începe licitațiile pentru zona industrială din Satu Nou de Sus. Era și timpul. Mi-e și ciudă cum s-a pierdut odinioară șansa, oamenii s-au revoltat să nu fie acolo zonă industrială, iar acum fac naveta spre fabrica ce trebuia să fie aici… la acest moment avem 30-40 de cereri, de solicitări de terenuri, pentru firme mai mari sau mai mici. Am decis ca în funcție de profil să oferim parcele mai mici sau mai mari, după necesități” – spune primarul Alin Sebastian Bîrda.

Și tot el speră în deblocarea situației de la Flotația Centrală, unde orașul are blocate zece hectare, într-o zonă industrială de tradiție.

„De anul acesta se dau fonduri europene pentru reintroducerea terenurilor în circuitul industrial. Inclusiv ecologizări. În total avem 50 de hectare de asemenea teren. Eu zic că se pune problema greșit, tot încercăm să facem parcuri industriale în câmp și pe terenuri agricole, când avem zone industriale gata făcute, trebuie doar voință politică să le deblocăm pe cele existente și să le folosim!” – spune edilul, arătându-ne pe o hartă a zonei ce ușor se poate schița un parc industrial pe o locație propice, deja existentă.