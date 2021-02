Comuna Remetea Chioarului nu mai are teren disponibil pentru investitori

Comuna Remetea Chioarului nu a trecut ușor prin criza instaurată pe perioada pandemiei. Astfel, mulți localnici au avut de suferit, într-un fel sau altul. Autoritățile locale încearcă să le facă viața mai ușoară, însă în condițiile actuale este greu.

Una dintre soluții ar fi atragerea investitorilor în comună, însă acest lucru nu este ușor. Asta din cauză că primăria nu mai are teren disponibil pe care să-l pună la bătaie pentru diferite investiții, precum o fac alte comune: „La nivelul comunei noastre, oamenii au fost afectați destul de mult de tot ce s-a întâmplat în anul 2020, atât legat de locurile de muncă pe care unii și le-au pierdut, cât și referitor la reducerea salariilor. Deci a fost un an greu pentru noi, fiind afectată o mare parte a populației de această criză sanitară, economică, socială. Noi am încercat și anii trecuți și vom încerca și de acum înainte să atragem investitori pe raza comunei, pentru a crea locuri de muncă și a ajuta comuna să prospere, dar din păcate nu avem teren pe care să-l punem la dispoziție pentru afaceri. Domeniul public al comunei noastre este destul de restrâns, nu este ca cel al altor comune, de exemplu Recea sau Tăuții – Mă­gherăuș, unde au zeci sau sute de hectare disponibile în domeniul public. La noi, din păcate, prea pu­țin putem oferi unui investitor. De asemenea, acesta va veni mai greu la 18 km de Baia Mare și va prefera zona limitrofă municipiului”, a explicat Călin Ovidiu Petrică, primarul din Remetea Chioa­rului.