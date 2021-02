Privirea prin PERISCOP

Am primit, recent, publicația trimestrială PERISCOP, editată de Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Informații Externe. Mai pe scurt, revista veteranilor din spionaj. Domeniul este captivant pentru multă lume. Eu am fost, și am rămas, un devotat cititor al literaturii de spionaj, de la Haralamb Zincă, la Sir Arthur Conan Doyle. De aceea, revista mi-am apropiat-o repede. Este și o publicație de istorie recentă, privită prin PERISCOP. Mi-a atras atenția Deviza Serviciului de Informații Externe, scrisă pe pagina de gardă: “Punem țara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri știind că tot ceea ce facem este pentru România!” Printre consultanți se află prof. univ. dr. Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române.

Pentru ilustrarea profilului publicației vă prezint numărul din octombrie – decembrie 2020. Editorialul este un interviu cu domnul Gabriel Vlase, directorul Serviciului de Informații Externe, care răspunde la o serie de întrebări legate de activitatea de intelligence și misiunile specifice ale SIE în cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Un ciclu de cinci articole se referă la împlinirea unui secol de la semnarea Tratatului de la Trianon. Ele se referă la recunoașterea internațională a deciziei luate la Alba Iulia, cu mențiunea că este cazul să ne cunoaștem mai bine vecinul din Vest. Apoi sunt evocate două modalități de abordare doctrinară a ches­tiunii Trianonului, pentru dreapta conservatoare și stânga democratică din Ungaria. Luăm seama de riscurile jocului, la cacealma, practicat de iredentismul maghiar, riscuri care trebuie demascate și condamnate. Un capitol captivant se referă la servicii secrete. În articolul despre spionaj și contraspionaj pe mapamond, aflăm despre CIA și autocenzura informațiilor nedorite la Casa Albă. Ni se sugerează cine îl manevrează pe opozantul președintelui Vladimir Putin, dar și despre ambițiile maritime ale Turciei, temperate de SUA.

Anul trecut s-au făcut arestări în structurile franceze și americane de intelligence. Care au fost motivele trădării? Vânătorii americani de spioni continuă să cearnă cenușa operațiunilor de intelligence din deceniul opt al veacului trecut, în căutarea celei de-a patra cârtițe din perioada de glorie a spionajului sovietic. Apoi citim comentarii despre spionaj și jurnalism, dar și relatări din culisele Războiului Rece, când contraspionajul românesc era pus într-o situație ingrată. De a răspunde la multe întrebări incomode, cum ar fi: de ce creștea numărul persoanelor care rămâneau ilegal în străinătate? De ce unele autocare ONT, care transportau turiști români în Austria, se întorceau aproape goale? Revista publică analize politico-strategice cu subiecte din apropiata realitate.

Noul președinte al Statelor Unite găsește o Americă divizată și învrăjbită, în care perdantul nu și-a recunoscut înfrângerea, iar explozia tensiunilor rasiale și pandemia au afectat serios economia și climatul social. Cu referire la surprizele scrutinului din Republica Moldova, în urma căruia Maia Sandu a devenit prima femeie aleasă în funcția de președinte în țara de peste Prut, se apreciază că a fost o opțiune pentru un curs de dezvoltare democratică, ce ar putea deveni ireversibil în anii următori. O analiză atentă, a ultimului an, se referă la viziunea factorilor responsabili din NATO în legătură cu semnificația pentru securitate globală a acțiunilor conducerii statului chinez în plan internațional. Secretarul general al Alianței nu consideră China un inamic.

Emoționantă este drama unui camarad, care și-a dedicat cei mai frumoși ani luptei pe frontul invizibil, în slujba patriei, de pe pozițiile ofițerilor deplin conspirați, dar a avut parte și de surprize. De unde se vede că și în lumea fantomelor se întâmplă drame omenești. Cei care se ocupă cu securitatea cifrului de stat au și pasiuni pentru istoria veche. Decriptarea Tăblițelor de la Sinaia, de către un specialist al domeniului, a pus în evidență legăturile comune între daci și etrusci, printr-un cod sacerdotal. Dacă nu am amintit numele autorilor, după etica profesională, am considerat ca, intrând și eu în arena cititorilor revistei, să pun accent pe ideile și subiectele conținute. Da, prin bunăvoința domnului Gavril Dunca, am făcut o interesantă descoperire revuistică.

Într-o lume în care greu mai poți avea încredere în veridicitatea informației, din lectura articolelor îți dai seama că autorii cunosc mai multe decât scriu. După cum spunea directorul spionajului românesc, în interviul din revistă, echipa de la PERISCOP este alcătuită din foști lucrători ai instituției, care pun preț pe adevăr, pe corectitudinea informației și a comentariilor. Firesc, textele conțin și o doză de mister și senzațional. Drept argument este prezentarea cărții „Lumini și umbre din viața unui spion”, în care autorul, Ristea Priboi, își povestește viața așa cum a fost, fără artificii și exagerări, cu riscuri și izbînzi. Da, o publicație captivantă! Se poate citi pe internet.