Un like pentru Ioana, o șansă în plus pentru biblioteca din Firiza

Ioana Hochia, învățătoare la Colegiul de Arte din Baia Mare, se numără printre voluntarii care au intrat în competiția propusă de Fundația Vodafone România la finalul căreia cine va avea mai multe Like-uri pe Facebook va primi suma de 1.000 de euro pentru ducerea la bun sfârșit a proiectului propus.

Țelul Ioanei este acela de a renova biblioteca din Firiza care, anul trecut, a fost inundată. Aceasta deservește nu doar comunitatea din Firiza, ci și cea din Valea Neagră și Blidari. „Like-ul tău duce binele mai departe! Ioana a mobilizat o comunitate care acum câțiva ani era parcă încremenită în timp. Un loc în care nu se întampla nimic, un loc în care lucrurile mergeau din inerție. Acum, însă, nimeni nu se mai plânge, toți trec la acțiune. Părinții se implică în educația copiilor și asta pentru că au fost cooptați în activitățile din cadrul proiectului. Centrul educațional înființat de Ioana este un loc în care copiii au învățat ce înseamnă să colaborezi, este locul în care oamenii se ajută între ei. La început, cei mici erau foarte reticienți. Le era rușine să spună „nu știu” și le era frică să se exteriorizeze. În tot acest timp, proiectul și-a propus să-i învețe pe cei mici să colaboreze și să-și învingă emoțiile negative. Emoția negativă predominantă era FRICA: frica de eșec, frica de note, frica de oameni care nu făceau parte din cercul lor de prieteni. Frici pe care cei mici, alături de Ioana, le-au învins (…) Anul trecut, în primăvară, camera în care era centrala termică a fost inundată, iar apa s-a infiltrat în pereții bibliotecii și în parchet, punând în pericol spațiul și cărțile”, arată Fundația Vodafone România. Dacă vrei să susții inițiativa Ioanei Hochia, oferă-i un Like pe Facebook până pe 5 martie și Ioana poate primi cei 1.000 pentru reabilitarea bibliotecii. „E momentul să duc mai departe ceea ce am început împreună cu Adi (soțul Ioanei, n.r.) în această comunitate. De această dată, am mare nevoie de voi – dă un „Like” la poza mea și ne ajuți să salvăm biblioteca din comunitate”, transmite Ioana Hochia.