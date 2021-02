Vocea MERITO

Online-ul a adus firescul #Colaborării. E ceea ce noi am preluat atât de frumos din Comunitatea #MERITO, din care facem parte, și multiplicăm din aprilie, 2020 (și nu numai, ținând cont de Forum, Atelierele MERITO), până azi, cu fiecare provocare întâlnită: Webinarele Merito, Cafenele #MERITO, dirigenție, extrașcolar, Școala pe concepte #MERITO (Sfântu Gheorghe) sau curricular. Parol, pe onoarea mea vă spun, a fost despre #Colaborare, despre #Caragiale, despre #Teatru, despre #Prietenie, despre #Comunicare, despre #Respect, despre #Învățare – „Pe scena lui Caragiale (călătorie virtuală în opera dramaturgului)”, transformată într-o scenă a Zoom-ului. Dar să nu-mi uit vorba, 3 profesori, 2 școli (din București și Baia Mare), 2 țări (România și India), 52 de tineri (copii și adolescenți cu vârste între 9/10 și 18 ani) din clasele a IV-a, a IX-a și adolescenții din Trupa de teatru #Masca au savurat o paradă a costumelor din opera lui Caragiale (clasa a IV-a), au învățat/ reamintit informații despre viața și opera dramaturgului (Genially și Nearpod), au descoperit/ aprofundat instrumente de lucru pentru miniproiectele „De vorbă despre Caragiale” din breakout rooms (Zoom, Miro, Canva, Wordart), au aplaudat Five o’clock interpretat de Trupa de teatru #Masca, și toate în 2 ore „pline ochi”. „Ai mei” – cei mari – au fost, pur și simplu, fermecați de inocența, dezinvoltura, inteligența, abilitățile digitale ale celor mici (e meritul învățătoarei și prietenei mele, Coziana Zaharia). „Ai Cozianei” – cei mici – au fost încântați pentru că au colaborat atât de frumos, că au socializat/ vorbit de la egal la egal (au schimbat și numere de telefon) cu cei mari (s-au simțit protejați, apreciați de adolescenții mei pentru că așa i-am învățat, aroganța nu-și are locul atunci când ne gândim la #Învățare). Naina Nag, profesor în India, îi cunoaște și pe ai mei și pe ai Cozianei, din lecțiile colaborative ținute în tot acest timp. Cred că a fost o încântare să-i vadă într-o cameră pe Zoom, cum lucrează mic cu mare, de data aceasta la propriu vorbind. Și să mai spună cineva… MOFTURI! (prof. Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – laureat MERITO)