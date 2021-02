Biblioteci „premiate” cu cărți, de Ziua Internațională a Dăruirii de Carte

În data de 14 februarie este Ziua Internațională a Dăruirii de Carte. În context aniversar, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare obișnuiește în fiecare an, începând cu 2018, să inițieze proiecte inedite, ce au ca obiectiv dăruirea de cărți.

În acest an, a fost demarat proiectul Boost communities, ce presupune premierea cu cărți a patru biblioteci publice locale din județul Maramureș, care au participat la proiecte naționale, au organizat activități formative, concursuri etc., cu un impact deosebit pentru comunitatea pe care o deservesc.

Bibliotecile premiate și care se pot bucura de o generoasă donație de carte sunt bibliotecile publice locale din județul Maramureș care au participat, pe parcursul anului 2020, la proiectul Code kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice, implementat la nivel național de către Fundația Progress, cu sprijinul financiar al Romanian-American Foundation, în parteneriat cu Simplon România, prin intermediul rețelei de biblioteci publice din țară. Astfel, Bibliotecii Comunale Copalnic-Mănăștur i-au fost dăruite 400 de volume, Bibliotecii Oră­șenești Ulmeni – 378 de volume, Bibliotecii Comunale Rona de Sus – 230 de volume, Bibliotecii Comunale „Mihai Cupcea” Budești – 154 de volume, acestea reprezentând cuantumul de documente ce ar fi trebuit achiziționate anul trecut de fiecare bibliotecă, conform Legii Bibliotecii nr.334/2002. Proiectul Code kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice – oferă posibilitatea copiilor din mediul rural și urban mic să-și dezvolte competențele digitale, de robotică și STEM, precum și să se implice activ în viața comunității în cadrul unor cluburi de coding, deschise în județul Maramureș, la bibliotecile publice menționate anterior.