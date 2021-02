Din Petrova, încă o legătură între Valea Vișeului și a Izei!

Dacă vreți să știți cum arată o lecție de ambiție dată autorităților locale și județene, Petrova are un asemenea exemplu. Odinioară, între văile Izei și a Vișeului se putea trece numai pe la Bocicoiel, între Bogdan Vodă și Vișeul de Jos. În rest, roată prin Sighet sau pe la Moisei…

Comuna Petrova a reușit, în ultimii 5 ani, să facă alte două asemenea legături între cele două văi, fără mare sprijin, doar bătând palma colegial cu comunitățile de vizavi! Inițial, s-a schițat drumul dintre Strâmtura și Petrova. De pământ. Apoi au pus piatră. Când conjunctura le-a permis, au asfaltat! La acest moment, drumul intercomunal dintre cele două văi este deschis pe tot timpul anului! Mai mult, în locurile în care sunt alunecări de pământ spre carosabil, inerente din cauza pantelor, a intervenit nu autoritatea locală ci,… primarul în sine.

„Da, erau în toamnă 2-3 locuri unde cobora pământul în drum, după ploi. Am trimis oameni cu utilaje, s-au tot moșmondit acolo. M-am enervat, m-am suit eu pe excavator și într-o zi de lucru, până în ora 2, am eliberat total drumul. Dacă treceți pe acolo și au apărut să-mi ziceți, că merg iar”, ne spune primarul Ion Petrovai. Da, domnu’ primar, după dezgheț trebuie să interveniți iar, sunt 2-3 locuri unde începe, dar nu e traficul sugrumat încă.

Cu titlu de noutate, primarul Petrovai ne spune că a reușit să mai deschidă un asemenea drum, o legătură cu Bârsana, peste munte, care de asemenea leagă DN 18 cu DJ 186!

„De la urcarea pe Hera, am deschis un drum spre Bârsana. E pietruit și încă bine, teoretic, ar mai fi cam 2,5 kilometri pe partea Bârsanei și încă 1,5 kilometri dinspre Petrova și avem drumul! Oricum, e pietruit ca pregătit de asfaltare, se poate trece pe acolo fără probleme, ieșiți pe Valea Muntelui la Bârsana! La noi e pietruit tot, dincolo este asfalt până unde sunt case. Oricum, avem promisiuni din partea Consiliului Județean că ne vor ajuta să asfaltăm și să avem încă o legătură utilă!”, spune edilul.

Altfel spus, la acest moment, Petrova este singura comună care a deschis două drumuri între cele două văi, a Izei și a Vișeului. Mai există două locuri unde, potrivit hărților și autorită­ților locale, este posibil, una este între Coștiui și Valea Stejarului, o alta la cealaltă extremă, între Săliștea de Sus și Vișeul de Mijloc.