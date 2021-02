Andrei își dorește bănuții lui, casa lui, familia lui

Andrei este un adolescent cu planuri mari de viață. Locuiește într-un centru de tip familial din Baia Mare și este plin de speranță. Deocamdată, tânărul și-a creat o cameră virtuală, pe Facebook, dar își dorește ca în viitor să aibă bănuții lui, casa lui, familia lui.

Când e deschisă, CameraluiAndrei te duce fix în sufletul unui adolescent căruia îi place să discute cu prietenii săi, să își îm­păr­tă­șească bucuriile și să îți arate cum e lumea lui. Ca și ceilalți tineri ajunși la vârsta majoratului, Andrei are nevoie de sprijin până să ajungă un adult responsabil. Din păcate, n-are familia aproape, dar are lângă el oameni care să-i ofere un sfat bun, protecție și afecțiune. Sunt specialiști în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

De curând, Andrei a dobândit noi protectori și mentori, aceștia provenind din echipa proiectului “CUIB – Căminul Unde Începe Binele”, pe care ASSOC îl derulează în folosul tinerilor instituționalizați. Cei de la ASSOC au gândit activități diverse care să îi ajute pe copiii în situația lui Andrei, iar una dintre cele mai recente, care i-a încântat pe toți, a fost testul Ruward de evaluare a abilităților de muncă. Ruward este un instrument complex deținut de ASSOC prin care se realizează evaluarea dexterității manuale și care permite măsurarea motricității manuale a persoanelor cu sau fără dizabilități, în vederea identificării unui loc de muncă adaptat nevoilor lor.

Deși toți tinerii au o reacție adversă când au cuvântul “test”, de data aceasta n-a fost cu nervi, ci doar cu emoțiile unui lucru nou. “Mi-a plăcut foarte mult și le-a plăcut și celor m-au testat. Am avut rezultate bune. A fost mai greu la început, dar până la urmă m-am descurcat. Testul ăsta ajută să vadă cum mă voi descurca la lucru”, a spus Andrei, subliniind că vrea mult să se angajeze ca să strângă bani și să poată “ieși de pe casă”.

Într-un cuvânt, să devină independent. În fapt, aceasta este dorința tuturor prietenilor lui Andrei, iar activitățile în care îi implică ASSOC, îi pregătesc pentru acest pas.