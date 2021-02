Baia Mare Snow Handball Challenge – handbal pe zăpadă în inima Maramureșului

Pentru prima dată în România, complexul montan Turist Șuior din Maramureș a fost gazda, sâmbătă, 13 februarie, a unui turneu de handbal pe zăpadă, după reguli de handbal pe nisip. Au participat 9 echipe din țară, trofeele primei ediții a Baia Mare Snow Handball Challenge ajungând în posesia echipelor HC Illusion Baia Mare și M Power Baia Mare.

Baia Mare Snow Hand­ball Challenge și-a desem­nat campionii primei ediții, sâmbătă, în complexul montan Turist Șuior, la o temperatură de -13 grade Celsius.

Echipe din Baia Mare, Arad și Timișoara (5 masculine și 4 feminine) s-au întrecut pentru trofeu la prima ediție a turneului. S-a jucat pentru prima dată în România handbal pe zăpadă după regulile handbalului pe nisip. Competiția a fost o continuare a turneelor de handbal pe plajă organizate din 2016, în Baia Mare de o echipă condusă de fostul hand­balist Tudor Marta, campion național cu Minaur Baia Mare, cel datorită căruia Baia Mare a găzduit în centrul vechi al orașului finala campionatului european de beachhandball, EBT Finals 2019.

Turneul a avut ca exem­­plu evenimente similare din străinătate, prima competiție de acest fel fiind organizată în America de Sud.

Organizatorii au reușit să îndeplinească condițiile necesare pentru organizarea unui astfel de eveniment sportiv în perioadă de pandemie, toți cei aproximativ 60 de sportivi fiind testați anterior turneului. Întreaga desfășurare a evenimentului a fost sub atenta observație a jandarmeriei, prezentă la eveniment pentru a se asigura de respectarea tururor rigorilor impuse de actuala situație.

Turneul masculin a fost câștigat de băimărenii de la HC Illusion, care au învins dramatic în finală, după aruncări de departajare, pe Golden Boys Merasport. Pe locul trei s-a situat Silver Boys, care a învins în finala mică pe CS Inoan Arad.

„Am venit la această competiție cu intenția de a câstiga, dar și ca să ne simțim bine. Eram obișnuiți pe nisip și eram curioși să vedem cum e pe zăpadă. Ne-a făcut plăcere să putem participa la un astfel de eveniment. Cel mai mult ne-a plăcut atmosfera. Consider că munca în echipă și felul în care am tratat meciurile, mai ales finala contra celor de la Golden Boys, au fost punctele noastre forte și ne-au adus victoria”, a declarat Adrian Maroșan, căpitanul de echipă al HC Illusion.

M Power Baia Mare este campioana turneului feminin. Băimărencele au trecut categoric în finală de All Stars Baia Mare. Finala mică a fost câștigată de CS Leu Giarmata, care a învins pe CS Inoan Arad.

M Power Baia Mare a avut în componență hand­baliste vicecampioane naționale la handbal pe plajă, în 2019, cu CS Marta Baia Mare.

„Fetele noastre au demonstrat că sunt imbatabile și pe nisip, și pe zăpadă. Mă bucur și le felicit. Și pe ele și pe toți care au participat și care au rezistat frigului, din dragoste pentru acest sport frumos”, a precizat antrenoarea echipei, Ioana Marta.