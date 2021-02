Vocea MERITO

Perioada aceasta de pandemie a adus cu sine și foarte multe provocări, una dintre ele a fost să reușesc să păstrez Trupa de teatru „Masca” vie, să țin adolescenții mei în priză, chiar dacă scena teatrului cu care eram obișnuiți s-a transformat în scena Zoom-ului. În decembrie, am reușit primul nostru spectacol virtual, Flashback, iar în ianuarie nu am putut să nu ne aducem aminte de I. L. Caragiale și am „jucat” „Five a ‘clock” pe Zoom cu 5 adolescenți din clasele a IX-a și a X-a. A fost încă o posibilitate pentru ei de a socializa, de a colabora, de a găsi soluții împreună, de a zâmbi la improvizațiile pentru o platformă virtuală, dar și de a ne bucura împreună de produsul final. (prof. Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – laureat MERITO)