Întâlniri virtuale între liceenii băimăreni şi voluntarii ”Team for Youth”

Întâlnirile online cu clasele de elevi de la colegiile băimărene ”Nemeth Laszlo”, ”C. D. Neniţescu” şi ”George Bariţiu” cu voluntarii Asociaţiei ”Team for Youth” se apropie de final.

În cadrul acestor întâlniri, voluntarii proiectului ”There is no planet B” discută cu elevii pe tematica protecţiei mediului şi a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030. ”Deşi ne-ar fi plăcut să avem aceste întâlniri faţă în faţă suntem conştienţi că acest lucru nu a putut fi posibil în situaţia dată. Mulţumim liceelor şi profesorilor care au fost deschişi la această colaborare şi elevilor şi voluntarilor Corpului European care au făcut posibil acest schimb de informaţii”, transmit reprezentanţii Asociaţiei ”Team for Youth” Baia Mare. Voluntarii sunt parte a unui proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Corpul European de Solidaritate (European Solidarity Corps). Ei sunt găzduiţi în Baia Mare de către Asociaţia ”Team for Youth” şi desfăşoară activităţi în sfera conştientizării importanţei protecţiei mediului.