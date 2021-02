🕮 Lecții de învățat 🕮 Despre cultură

Vedem ce se ├«nt├ómpl─â ├«n Europa, vedem ce se ├«nt├ómpl─â ├«n America. Semn c─â politicile culturale ╚Öi multiculturale nu au reu╚Öit. Sau sunt semnul c─â ele sunt de multe ori ├«n╚Ťelese gre╚Öit. C─â educa╚Ťia pentru cultur─â ╚Öi multiculturalitate are ╚Öi ea minusurile ei ╚Öi termenul cultur─â este ├«n╚Ťeles dup─â posibilit─â╚Ťile fiec─âruia. Cu conota┼úii diferite, cu sisteme de valori diferite, cu obiceiuri ╚Öi tradi╚Ťii specifice unor comunit─â╚Ťi, cu modele de interpretare diferite, cu credin╚Ťe diferite.

Nu suntem la fel, nu am crescut cu acelea╚Öi convingeri, nu am adoptat acelea╚Öi principii. Dar, dac─â vorbim de interculturalitate, rela╚Ťia dintre oameni, dintre grupuri, fie ele culturale, etnice, religioase, ├«nseamn─â nu altceva, ci altfel.

Este nevoie de o deschidere a g├óndirii, a cunoa╚Öterii. Asist─âm la numeroase conflicte interetnice, la vulnerabilitatea civiliza╚Ťiei europene, la provoc─ârile terorismului, mai nou ca form─â de ac╚Ťiune politic─â. Lucru care implic─â crearea unor structuri care s─â fac─â posibil─â func┼úionarea lumii globale ca o lume a diversit─â╚Ťii.

Nu e u╚Öor, dar acestea sunt provoc─ârile secolului XXI. Dac─â le ├«n╚Ťelegem ╚Öi le accept─âm, g─â┬şsim ╚Öi axa de echilibru de care este nevoie. Lec╚Ťii de ├«nv─â╚Ťat!