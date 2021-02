Miercurea de poezie, în spațiul virtual

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș continuă, prin intermediul internetului, cunoscuta manifestare culturală „Miercurea de poezie”, dedicată poeziei, poeților, scriitorilor și oamenilor interesați de cultură din Maramureș.

Inițiatorul și coordonatorul acestei manifestări, care a debutat la Teatrul Dramatic din Baia Mare în 2011, este poetul Nicolae Scheianu, consultant de specialitate la CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș.

Recent, C.J.P.C. C. T. „Liviu Borlan” Maramureș a organizat un nou recital de poezie, sub genericul „Miercurea de poezie” online, de data aceata fiind invitate să citească două poete maramureșene: Adela Naghiu și Mihaela Ienuțaș. Adela Naghiu (născută în 1976 în Asuaju de Sus, Maramures) este absolventă a Universității de Nord Baia Mare, Facultatea de Filologie. A debutat editorial in anul 2001 cu volumul de poeme „Zbor despletit”, Ed. Macarie, Targoviste. Este profesoară de limba română, critic literar, jurnalist, membră a Asociației Scriitorilor din Baia Mare, deținătoarea unor premii literare importante, printre care „Premiul Cartea anului” al Asociației Scriitorilor. Mihaela Ienuțaș (născută în 1967) este absolventă de Studii Economice la Cluj Napoca, administrator al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș. A debutat editorial în 2020 cu volumul de poeme „Lumea de sub pleoape”, Editura Ceconii, Baia Mare. Miercurea de poezie poate fi urmărită online, pe site-ul și pe pagina de facebook a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș.