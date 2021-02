Fabian, mulțumit, Niculescu, dezamăgit pe central

ACS Fotbal Comuna Recea și Concordia Chiajna s-au anihilat reciproc și au încheiat prima partidă oficială nedecis, rezultat care mulțumește ambele tabere, dacă facem o radiografie corectă a celor petrecute pe parcursul celor 90 de minute. Dar și a stării suprafeței de joc, una sub orice critică, suprafață nedemnă pentru nivelul eșalonului secund, ”dar unde nu investești cu cap, vai de picioare!”, cam așa s-ar putea traduce un vechi proverb.

Chiar dacă niciuna dintre echipe nu s-a putut impune și să adauge cele trei puncte, tehnicianul gazdelor Florin Fabian s-a declarat, în cele din urmă, mulțumit de prestația elevilor săi și, în special, de atitudinea acestora. De partea cealaltă, Claudiu Niculescu a scos în evidență faptul că centralul Ovidiu Mazilu nu ar fi trebuit să dea drumul la joc, spunând că terenul a arătat ca o orezărie, în schimb neavând nimic de reproșat celor de la Recea.

Claudiu Niculescu, antrenor Concordia Chiajna: ”Terenul a fost mizerabil, a fost o orezărie. Nu s-a jucat fotbal. Arbitrul Ovidiu Mazilu a condus meciul bine, dar sunt dezamăgit de lipsa lui de curaj. Nu ar fi trebuit să dea drumul la meci. Când sunt asemenea suprafețe de joc, arbitrii trebuie să-și asume anumite decizii. Nu le reproșez nimic gazdelor, cu natura nu poți să te pui. N-am văzut în viața mea, nici ca jucător, dar nici ca antrenor, un gazon atât de prost. Adversarii noștri s-au adaptat mai bine la condițiile de joc. A fost un meci de luptă pe care l-am fi putut câștiga, dar tot atât de adevărat este și faptul că l-am fi putut pierde. Până la urmă rezultatul este echitabil”.

Florin Fabian, antrenor ACS Fotbal Comuna Recea: ”Eu sunt mulțumit de echipă ca organizare de joc, ca atitudine, poate cu puțină șansă, cu puțină insistență în atac puteam să obținem victoria. În general, sunt mulțumit de atitudinea băieților, organizarea de joc, planul tactic pe care l-am im­pus pentru meciul ăsta l-au realizat. Puțină lume știe, dar am avut în teren o echipă cu șapte jucători sub 22 de ani. Pentru noi are importanță treaba asta, pentru că suntem preocupați să dezvoltăm fotbalul, să-i ajutăm și pe băieții ăștia să progreseze și să joace la un nivel superior”.