De trei ani fără medic de familie, la 4.200 de locuitori!

Situație sensibilă la Bistra!

Comuna Bistra, situată în nordul Maramureșului, pe granița cu Ucraina, are o problemă aparte. Din cauza izolării, nu se înghesuie medicii de familie. Așa se face că, de trei ani, comuna nu are medic de familie, deși are cabinet modern pregătit, locuință de serviciu pentru medici! De fapt, ar fi avut medic, dar birocrația românească bate totul în materie de lipsă de viziune!

Prin urmare, după ultimii medici ce au venit și au plecat, autoritățile și-au căutat medic. Au găsit o doctoriță din Republica Moldova, dispusă să vină în Bistra, dar… autoritățile române spun că nu poate lucra ca me­dic de familie, nu are „nu-știu-ce” la diplomă. Culmea, doamna cu pricina lucrează fără probleme la Urgențe, la UPU în spitalul din Vișeu de Sus. Adică e trecută și prin focurile urgențelor, e chiar pregătită, mai puțin ca să fie… medic de familie în Bistra.

Primarul Vasile Duciuc e în continuare nedumerit: „Am ajuns cu cereri și plângeri până la miniștri. Nimic. În constituție scrie că avem DREPTUL la Sănătate! Am cabinet, am locuință pentru medic, nimic. Cei 4200 de locuitori din Bistra s-au înscris la medici din comune vecine, unii până în Sighetu Marmației, la 20 de kilometri depărtare. E firesc, spuneți dvs???”.

De asemenea, primarul ne mai dă o mostră de birocrație demnă de manual, de studiat: „Avem pădurile noastre. De patru ani cer silvicilor să ne dea nouă drumurile forestiere. Ei nu fac nimic cu ele, noi am face proiecte și le-am moderniza, să le putem folosi. Nimic, vorbesc singur…”, spune el.