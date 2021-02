Decalogul lui Chomsky

Din puzderia de informații care ne asediază în fiecare clipă le caut pe cele care ne-ar sluji drept sprijin pentru înțelegerea lumii în care trăim. Măcar să ne mângâiem cu iluzii. Neapărat ideile să vină din partea unor personalități care colorează spiritul. Așa m-am oprit în preajma lui Noam Chomsky, unul dintre cei mai mari filosofi contemporani. Deși trăiește în Statele Unite, este un comentator aspru al politicii externe americane, dar și al altor mari guverne ale lumii. Este de părere că, pentru prima dată în istoria speciei umane, ne-am dezvoltat capacitatea de a ne distruge pe noi înșine. Este perfect valabil din 1945, încoace. Nu uită consecințele negative ale activităților umane asupra mediului, dovedite științific. Cei care domină lumea, și vor să o schimbe, nu neapărat în bine, se lovesc de atitudini potrivnice. Adică de popor, care are la îndemână două puternice forțe: una este religia și alta patriotismul.

Așa s-a inventat manipularea opiniei publice, care a cunoscut o incredibilă dezvoltare și perfecționare. Situația este întreținută și practicată de statele cele mai puternice, care dispun de mijloace impresionante de a dezbina pentru a stăpâni. S-au făcut studii și cercetări, s-au publicat numeroase cărți pe tema manipulării maselor. O lucrare de referință care a făcut carieră în lumea științifică, dar nu numai, este cartea „Cine conduce lumea?”, scrisă de Noam Chomsky. Reputatul filosof și cercetător al științelor social-politice a elaborat un decalog al manipulării. Este concis, veridic, obiectiv și de stringentă actualitate. Reproduc ideile care ne-ar putea interesa, inclusiv să ne raportăm la realitatea de la noi. Poate găsim ceva similitudini. Poate.

1. Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva, decât cu problemele sociale reale, îndreptându-l către teme minore, dar cu mare impact emoțional.

2. Poporul trebuie să-i vadă pe conducătorii lui drept salvatori ai națiunii. În acest scop se inventează false amenințări, ori se creează probleme grave care îngrijorează opinia publică și apoi se oferă soluțiile. Se prezintă varianta guvernării providențiale pentru salvarea națiunii.

3. Poporul trebuie să fie permanent pregătit pentru ceva mai rău. În acest scop mecanismul propagandei oficiale, asumată de guvernanți, trebuie să promoveze imaginea unui guvern preocupat de binele poporului. Astfel, cel mai mare rău devine suportabil dacă este administrat în doze periodice.

4. Poporul trebuie să creadă că, ceea ce guvernul (puterea) îi pregătește pentru a trăi mai rău, este de fapt spre binele său (ne sună cunoscut). În acest scop să se obțină acordul de moment al poporului pentru luarea unor măsuri mai dure în viitor. Astfel, oamenii se obișnuiesc cu ideea și acceptă tot, dacă sunt preveniți sau amânați convingător. Vezi povestea pensiilor la noi.

5. Poporul trebuie să aibă o gândire (judecată) care să nu-i permită sesizarea legăturii logice dintre cauză și efect. În acest scop, puterea trebuie să se adreseze oamenilor ca și cum aceștia ar avea o gândire infantilă. Astfel îndrepți mulțimile spre un tip de gândire superficială, naivă și cu predispoziție la intoxicări informaționale, adică vulnerabile la acțiuni de manipulare.

6. Poporul trebuie să fie dezobișnuit să analizeze realitatea și să acționeze sub impulsul emoțiilor. În acest scop să se facă permanent apel la sentimente și reacții glandulare, nu la rați­une. Să fie încurajate reacțiile emoționale, pentru că sunt cel mai ușor de manipulat și exploatat.

7. Poporul trebuie obișnuit cu satisfacții ieftine, care să-i ocupe timpul și să-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare. În acest scop trebuie stimulat un sistem de învățământ corupt și nefuncțional, care să devină instrumentul ideal pentru ținerea oamenilor în ignoranță și ușor de a le manipula opiniile.

8. Poporul nu trebuie să aibă acces, ori acesta să fie cât mai drastic, limitat la mijloacele de informare completă, corectă și obiectivă. Astfel trebuie stimulate financiar acele mijloace de comunicare în masă care îndobitocesc publicul și îl țin ocupat cu emisiuni și seriale vulgare, ce îl influențează negativ.

9. Poporului trebuie să-i fie indus spiritul turmei. În acest scop trebuie să i se stimuleze sentimentul de vino­vă­ție, de fatalitate și de neputință.

10. Poporul nu trebuie să creadă în existența strategiilor și mijloacelor oficiale de manipulare. Cuceririle științei să fie folosite pentru a cunoaște punctele slabe ale individului și mulțimilor.

Rog, mai citiți încă o dată decalogul și vedeți ce ni se potrivește nouă, în aceste vremuri. Cu asemenea cârmuitori. Poate nu avem nimic din cele zece porunci ale filosofului. Și atunci să ne întrebăm: ce avem?