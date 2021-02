Adevărul este că majoritatea dintre pariurile sportive sunt efectuate în mod solist, 1, x sau 2. Mulți pariori preferă această metodă deoarece ea implică doar 3 variante de câștig, iar toate echipele asta își doresc, să câștige meciul, indiferent de numele echipei adverse.

Mai mult decât atât, acest tip de pariu este primul care apare la orice casă de pariuri sportive în mediul online, dar și pe listele agențiilor stradale.

Este ușor de făcut și nu necesită prea multe informații

De cele mai multe ori, mulți jucători efectuează astfel de pariuri pe echipele favorite sau pe un nume mare din fotbalul european. Informațiile legate de cluburile mari sunt bogate în detalii și putem afla rapid dacă există vreo problemă legată de echipă.

Dar, să luăm exemplul lui Manchester City, care a câștigat ultimele 15 etape în Premier League, fiind un record pentru o astfel de echipă într-unul dintre cele mai mari campionate ale lumii. Chiar dacă ea ne oferă cote mici, de obicei între 1.10 și 1.25, putem face un mic exercițiu de imaginație.

Vezi: Case de pariuri cu cote mari pe rezultat final

Ce ar fi dacă am fi pariat 100 RON, pe fiecare meci, că City va câștiga? După 15 pariuri, la o cotă medie de 1.25, am fi făcut 375 RON profit. Chiar dacă ar fi pierdut 3 meciuri în toată această perioadă, tot am fi avut profit.

Șansă dublă

Aceasta este o altă metodă populară de a paria, printre tipsterii profesioniști, și implică un risc scăzut de a pierde. Pariurile sportive de tip 1x înseamnă că echipa gazdă nu trebuie să piardă meciul pentru ca biletul tău să fie câștigător. 12 înseamnă că egalul va fi cel de evitat pentru a câștiga, în timp ce x2 presupune ca echipa din deplasare să nu piardă.

Mulți pariori aleg să adauge mai multe evenimente de acest gen pe un bilet, pentru a mări suma care se poate câștiga, în timp ce jucătorii care pariază în mod solist, aleg, de cele mai multe ori, să riște sume mai mari, pe un singur eveniment.

Fiecare dintre metodele exemplificate au plusuri și minusuri, iar totul depinde de stilul vostru de a paria și de informațiile disponibile din acel moment.

Atât timp cât veți fi disciplinat din punctul de vedere al sumei pariate și nu veți paria niciodată mai mult decât vă permiteți să pierdeți, veți avea doar de câștigat și veți evita, astfel, crearea unei stări de stres în mod inutil.

(P)