Bugetul pentru 2021 vine cu bani pentru parcurile industriale din Maramureș

Comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului au avizat proiectul de buget pentru acest an, în forma propusă de Guvern.

Bugetul cuprinde sume generoase pentru finanțarea unor proiecte de investiții importante pentru comunitățile locale. În bugetul pentru acest an, Maramureșul primește bani pentru proiectul parcurilor industriale din județ (5 milioane de lei) și pentru depozitul temporar de deșeuri (3 milioane de lei), două proiecte importante, gestionate de CJ Maramureș.

Călin Bota, deputat PNL Maramureș: “Maramureșenii trebuie să știe că Gabriel Zetea a votat împotriva parcurilor industriale care vor aduce investiții și o viață mai bună pentru cetățeni și împotriva soluției prin care se poate rezolva criza deșeurilor lăsată de el în județ. Atitudinea lui Zetea în Comisia pentru buget-finanțe ilustrează perfect politica PSD în care circul la scenă deschisă și scandalul înlocuiesc dezbaterile oneste și interesul pentru implementarea unor proiecte realiste. Cele două proiecte sunt esențiale pentru calitatea vieții maramureșenilor și pentru dezvoltarea județului, și de aceea am fost surprins să văd că deputatul PSD Gabriel Zetea a votat împotriva lor în Comisiile de buget-finanțe”.