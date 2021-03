Criză de personal și de investiții la CFR

Angajații din CFR așteaptă comunicarea oficială a fondurilor care vor fi alocate prin bugetul pe acest an, de la stat către compania națională de transport feroviar. Deocamdată veștile nu par să fie foarte bune. Liderii de sindicat spun că au auzit câteva zvonuri, dar așteaptă să vadă datele concrete. În funcție de situație vor decide dacă vor continua protestele începute în data de 17 februarie, atunci când a fost pichetat sediul Guvernului, dar și prefecturile din județele unde există sediul regionalelor.

Președintele Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV), Grigore Mare, a declarat pentru Graiul Maramureșului, că ar fi nevoie de investiții majore, atât în infrastructură, cât și în ceea ce privește materialul rulant. Sunt probleme cu locomotivele, cu dotările existente, dar și cu căile ferate, unde nu s-au mai făcut de ani buni modernizări, astfel încât trenurile circulă cu viteze foarte mici. De exemplu, trenurile de marfă au ajuns să circule și cu viteza de 17 kilometri pe oră. Ar fi nevoie de investiții pe termen lung, spune sindicalistul.

„Nu știm care va fi bugetul pe 2021, dar e clar că ne trebuie o strategie pe termen lung. Acum se aprobă bugetul, până ajung informațiile, vine vara când se face o nouă rectificare, iar nouă ne retrag banii, pe motiv că nu au fost cheltuiți. Așa s-a întâmplat în fiecare an, motiv pentru care nici nu se pot face investiții”, a punctat Grigore Mare.

Situația de la CFR Marfă e și mai gravă. „Nu am știut să stăm în picioare în fața Comisiei Europene când s-au purtat negocierile”, consideră sindicaliștii. Din această cauză, CFR Marfă e pe punctul de a fi falimentată pentru că nu primește bani de la stat, are și o datorie istorică pe care trebuie să o achite.

Liderul de sindicat a mai arătat că probleme sunt și pe partea de personal. Deși există zvonuri cu privire la o posibilă restructurare în privința personalului, Grigore Mare afirmă că nu se poate vorbi decât de desființare de posturi prin pensionare. Mai mult, e nevoie de angajări și nu de concedieri. „Între 500 și 1.000 de persoane ies anual la pensie. E nevoie ca acești oameni să fie înlocuiți pentru a putea funcționa. Din păcate, avem doar o singură școală unde se școlarizează personalul din transportul feroviar, iar cei care ies de pe băncile școlii nu asigură necesarul la stat și la privat. Avem informații că se vor mai deschide și alte școli, ceea ce ar mai putea atenua deficitul de salariați”, a conchis Grigore Mare. El a mai arătat că pe Regionala Cluj, inclusiv în Maramureș, problemele nu sunt atât de grave cu numărul angajaților. Aici, situația e acceptabilă. Un deficit mai mare există în zona capitalei. Pe de altă parte, nivelul salarizării e scăzut. Lefurile personalului din CFR sunt undeva între 2.500 și 4.000 lei, ceea ce e puțin, având în vedere că ceferiștii lucrează și noaptea, dar și zilele de sâmbătă și duminică, a mai spus Grigore Mare pentru Graiul Maramureșului.