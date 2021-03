Helena Rysankova s-a despărțit de CS Minaur, după ce sportiva din Cehia a jucat sub culorile echipei băimărene timp de două sezoane și jumătate, însă în ultima perioadă nu a făcut-o deloc din cauza accidentărilor survenite, ultima suferită în octombrie 2020.

În 2018, Helena poposea în Baia Mare împreună cu prietenul ei Boris Aspiridis, jucător și el de handbal la vremea respectivă, dar care a renunțat la cariera de sportiv și a devenit preparatorul fizic al celor două secții de handbal. Boris a părăsit mai devreme țara noastră, în urma neînțelegerilor ivite cu actuala conducere a clubului.

Sportiva din Cehia a plecat de la formația antrenată de Costică Buceschi în urma unui litigiu depus la FRH și soluționat nefavorabil pentru sportivă. Aceasta a anunțat încetarea colaborării printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare, din care reiese că despărțirea nu s-a produs în condiții deloc amiabile.

”Nu mai fac parte din clubul Minaur. Nu voi scrie detaliile despărțirii aici, vreau doar să-mi rezum timpul petrecut în România. Am întâlnit tot felul de oameni acolo, dar trebuie să recunosc că românii sunt o nație de treabă. Am întâlnit și persoane rele. Tot ceea ce am învățat de la acești oameni este că nu vreau niciodată să fiu genul ăla de persoană. Dar cred în karma și ea își va face treaba la timpul potrivit. Am întîlnit și atâția oameni grozavi, încât pot spune că cei răi sunt o picătură într-un ocean. Am întâlnit și oameni atât de buni și săritori, colege grozave de echipă și fani minunați care trăiesc pentru handbal. O persoană mai presus de toate este Mihaela Hecko, care ne-a ajutat de la începutul șederii noastre. Datorită ei viața noastră din Baia Mare a fost mult mai ușoară și îmi doresc ca fiecare club să aibă o persoană ca ea. De acum nu mă mai uit înapoi, păstrez doar amintiri frumoase în suflet și aștept cu nerăbdare noile aventuri. Mulțumesc România!”, este mesajul postat de Rysankova pe o rețea de socializare.