În Șomcuta Mare – deșeurile ar putea fi transformate în energie

Un proiect pe această temă a fost prezentat în ședința extraordinară

a Consiliului Local

Prin prelucrarea deșeurilor, se va obține energie electrică ce poate fi valorificată, energie calorică, gaze și carburi. Funcția de bază a instalației este capacitatea de gazificare a deșeurilor organice, cum ar fi biomasă (lemn, arbuști, fibre vegetale, nămol organic uscat, semințe de struguri, reziduuri vegetale din transformările industriale, strat vegetal uscat , bălegar de animale uscat, deșeuri de sacrificare, fire, piele etc.), cauciuc (anvelope uzate), diverse materiale plastice, polietilena etc.

Fenomenul de gazificare constă în distilarea uscată și la temperaturi ridicate a diferitor tipuri de materiale, pentru a se obține un amestec gazos, numit Singas, sau gaz de sinteză, cu o putere de încălzire 5-8.000 kcal/m³, comparabil cu CH₄ (ga­zul metan). Această procedură permite să se obțină o cantitate decentă de alcool metilic cum ar fi comparabil cu benzina fără plumb. Compusul obținut are calitățile unui excelent combustibil, deoarece carbonul e prezent în procent de 90-98%. În majoritatea cazurilor, devine cărbune activ și, prin urmare, poate fi comercializat ca atare.

Sistemul Piromak este un sistem format din mai multe utilaje și în comparație cu sistemele clasice, în urma prelucrării deșeurilor, nu sunt produse aceste dioxine, ci se produce numai acid clorhidric care, atunci când este capturat cu var se produce clorura de calciu, aceasta nefiind o substanță poluantă. De asemenea, nu este necesar procesul de separare și selectare și nici depozitare, deoarece deșeurile se descarcă direct într-un malaxor. Deșeurile vor necesita doar un proces de tocare pentru a face ușor de gestionat transferul mecanic prin intermediul tuburilor de topire.