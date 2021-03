Încercare de revitalizare a Coștiuiului!

Comuna Rona de Sus are, conform primarului Alexa Semeniuc, priorități indiscutabile.

Nevoie de un că­min cultural decent în Rona și Coștiui, cu proiecte depuse la CNI, un dispensar uman de reabilitat, o sală de sport pentru școală și un microbuz școlar pentru copiii din Coștiui. Asta pentru că fostul castel Appafy, cel mai recent școală sătească, are acoperișul distrus și trebuie reabilitat, iar elevii au fost scoși.

La fel, băile Coștiui au nevoie de un nou start, se caută o finanțare prin primărie, ca obiectiv balneoclimateric, iar dacă nu, atunci se va da curs cererilor existente de concesionare.

Comuna Rona de Sus mai are o problemă… în afara drumului național și a firului de drum spre Coștiui, comuna nu are străzi asfaltate… deloc!! Există o încercare de asfaltare pe terasamentul fostei căi ferate înguste ce transporta sarea de la Coștiui, ca un fel de centură a comunei, dar lucrările sunt de calitate discutabilă și fac obiectul discuțiilor.