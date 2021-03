Vecini în ceartă de 50 de ani

Era prin 1970 cînd două familii din Baia Mare s-au decis să construiască un „duplex”, adică două locuințe cu un perete comun (spate în spate), pivniță comună și pod comun. A fost o greșeală, din cauza faptului că între coproprietari au apărut mereu motive de supărare. Între cele două familii, acum cu fii/fiice, gineri/nurori și nepoți, discuțiile în contradictoriu izbucnesc periodic.

Cea mai nouă dispută verbală s-a iscat cu ocazia înlocuirii țiglei de pe acoperiș, făcută de echipe diferite, cu materiale diferite, în perioade diferite. A doua echipă de muncitori, neglijentă, a demontat marginea foliei de protecție și a lăsat-o atîrnată acolo. În plus, a abandonat deșeuri de scînduri și lețuri în podul vecin. Ar fi vorba de un ceas de muncă pentru doi muncitori.

A fost un motiv suficient pentru ca prima familie să reclame cazul la Poliția Baia Mare (Biroul Ordine Publică), în ziua de 26 ianuarie 2021. Agenții au verificat situația la fața locului și au atenționat a doua familie să aibă un comportament civilizat în relațiile sociale cu vecinii, însă n-au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională. În ce privește lucrarea de slabă calitate executată în pod­ul comun, poliția nu are atribuții să decidă, ci doar instanța de judecată, cu ajutorul unui expert în construcții – a răspuns un subcomisar de poliție de la BOP, în scris.

Prima familie, nemulțumită de faptul că polițiștii au evitat tocmai esența conflictului, a chemat presa. Noi am urcat pe scară în podul casei și am văzut fîșia de pînză de protecție scoasă de la locul ei. Nu se știe care echipă de meșteri este vinovată, familiile (Michiș și Miclăuș) se acuză reciproc.

Iată ce scrie în Codul civil despre proprietatea comună asupra peretelui despărțitor dintre case, deci și asupra fîșiei de acoperiș suprapus: • Coproprietarii vor suporta sarcinile coproprietății. • Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun în măsura în care nu aduce atingere drepturilor celuilalt coproprietar. • Modul de folosire a bunului comun se stabilește prin acordul coproprietarilor, iar în caz de neînțelegere, prin hotărîre judecătorească. • Fiecare coproprietar poate să facă acte de conservare cu privire la bunul comun fără acordul celuilalt coproprietar. • Între coproprietari poate fi încheiat un contract de administrare a coproprietății, inclusiv în cazurile de pereți despărțitori dintre proprietăți și/sau spații comune. • Coproprietarii sînt obligați să permită accesul în spațiile care constituie bunuri principale pentru efectuarea lucrărilor necesare conservării clădirii și întreținerii părților comune. • În situația executării unor lucrări care afectează bunurile vecinului, coproprietarul prejudiciat va fi despăgubit de către coproprietarul în interesul căruia au fost efectuate lucrările.

Legea este clară, familia care a deteriorat folia trebuie să suporte costul reparației. Așadar prima familie trebuie să cheme meșteri care să repare stricăciunea și apoi să ceară despăgubirea exprimată în bani de la a doua familie. Codul civil nu prevede „repară cine a stricat”, ci „plătește cine a stricat”! Dacă nu plătește, se ajunge la instanța de judecată și la executarea silită. Cea mai bună și ieftină cale ar fi înțelegerea între părți. (Ioan Negru)